"Метка убийцы": Подоляк рассказал, почему попытки РФ паспортизировать оккупированные территории проваливаются

Стране-агрессорке России не удается выдавать на временно оккупированных территориях свои паспорта – как они это планировали.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркивает: все попытки террористов паспортизировать захваченные украинские населенные пункты проваливаются.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Российский паспорт — представитель ОП называет "меткой убийцы" и "билетом в тюрьму народов".

"Все попытки РФ паспортизировать оккупированные территории проваливаются. Потому что украинский паспорт – символ свободы, открытых границ, уважения. Российский паспорт – это метка убийцы, билет в тюрьму народов, за железный занавес, в трудовой лагерь, общества немых и бесправных изгоев. Выбор очевидный", — отметил Подоляк.

Как сообщалось, украинцам может грозить до 15 лет тюрьмы, если получат российский паспорт. Такие изменения в Уголовный кодекс будут предлагаться Верховной Раде. Если служащий или страж порядка, присягавший Украине, добровольно станет гражданином государства-оккупанта — также получит реальный срок от 10 до 15 лет тюрьмы.

Читайте также: