Метко и результативно: Зеленский показал, как украинские бойцы уничтожают оккупантов (видео)

Наши героические ВСУ продолжают снижать мощь "второй армии мира".

Оккупанты терпят серьезные потери. Как всегда, украинские воины работают метко и результативно.

Свежие кадры работы наших бойцов обнародовал Владимир Зеленский.

"Уничтожаем оккупантов. Метко и результативно. По всей линии фронта. Спасибо каждому и каждому, кто защищает наше государство! Спасибо всем, кто работает ради нашей победы!", – отметил украинский лидер.

Зеленский показал, как украинские военные уничтожают врага

Ранее украинские военные показали, как работают по оккупантам в Херсонской области. Атаке подверглась целая колонна техники, боекомплекта и личного состава россиян.

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