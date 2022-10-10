Меткость — уровень Бог: боец ВСУ с ПЗРК "Игла" сбил вражескую ракету, которая летела бомбить украинские города (видео)

На одном из направлений боец ВСУ точным выстрелом "минуснул" вражескую ракету.

Украинские бойцы ежедневно доказывают свою профессиональную мастерскую. Они умудряются из ПЗРК сбивать российские ракеты.

Доказательством тому кадры, которые запечатлели украинские защитники. Один из бойцов в воздухе обезвредил российскую ракету, летевшую бомбить мирные украинские города.

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"Мастерство высшего уровня. Одну из российских ракет наши воины сбили с ПЗРК "Игла", — подписал видео активист Сергей Стерненко, выложивший видео.

В кадре виден боец, который держит ПЗРК наготове и ждет точного момента для выстрела. Другие бойцы его подбадривают "Ваню, давай". Ваня выждал "тот самый момент" и произвел выстрел. Ракета "демилитаризировалась" в воздухе.

Напомним, что утром РФ выпустила по Украине 83 ракеты. Для обстрела Украины РФ задействовала 11 самолетов, корабли и наземные ОТРК. Украинским силам ПВО удалось сбить 43 вражеских ракеты и 9 БпЛА.

Российские оккупанты атаковали Украину ракетами. Они попали в центр Киева, также были попадания в Днепре, Львове, Кременчуге и т.д.

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