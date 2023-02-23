METRO Украина направила ВСУ и переселенцам более 40 млн грн в год войны

С начала полномасштабного вторжения России в Украину компания METRO Украина направляет усилия на поддержку военных, медицинских добровольческих батальонов, военных госпиталей, гражданских украинцев на деоккупированных и близких к линии фронта территориях, а также благотворительных организаций, помогающих переселенцам по всей Украине.

Так, в течение года команда METRO Украина помогла:

227 воинским частям и подразделениям Территориальной Обороны

197 благотворительным организациям

34 больницам

15 приютам для животных

Компания передала:

613 т продовольственных товаров

65 т средств индивидуальной гигиены и бытовой химии

34 т непродовольственных товаров

METRO Украина оперативно передает помощь в города, наиболее страдающие от войны. Например, компания передала продуктовые наборы и средства гигиены в Днепр после ракетных ударов и Харькова, а помощь освобожденным херсонцам осуществлялась в виде поставок продуктовых наборов для горожан через координационный штаб. Ключевым направлением в предоставлении гуманитарной помощи от компании является обеспечение военных в самых горячих точках фронта.

При поддержке METRO Украины вместе с партнерами было обустроено 20 укрытий в школах шести регионов Украины. Также компания верит в необходимость синергии бизнеса и с готовностью поддерживает социальные инициативы своих ХоРеКа-клиентов.

«Особые времена требуют особых действий и общественной сплоченности. Мы смогли объединиться вокруг общих целей и делаем все для победы. Компания METRO Украина работает, чтобы приблизить нашу победу и ради будущего Украины и активно осуществляет свою гуманитарную миссию – ежедневно мы отдаем сотни единиц товара в поддержку Вооруженных Сил Украины, Территориальной Обороны, больниц, благотворительных фондов и общественных организаций», – комментирует Елена Вдовиченко, генеральный директор METRO Украина.

METRO Украина вышла на украинский рынок в 2003 году. В настоящее время компания управляет 23 классическими центрами оптовой торговли METRO Cash & Carry в Киеве, Днепре, Одессе, Харькове, Львове, Кривом Рогу, Полтаве, Виннице, Запорожье, Черновцах, Николаеве, Ровно, Ивано-Франковске, Мариуполе и Житомире; и 3 магазинами смарт-формата в Тернополе, Луцке и Чернигове. За более чем 19 лет деятельности в Украине METRO Cash & Carry инвестировала в национальную экономику более 600 млн. евро. Объем продаж компании METRO Украина за 2021/2022 финансовый год (октябрь 2021 г. – сентябрь 2022 г.) составил 730 млн. евро. METRO Украина входит в состав METRO. Больше информации: www.metro.ua

METRO – ведущая международная торговая оптовая компания, специализирующаяся на обслуживании гостиниц, ресторанов и служб кейтеринга (HoReCa), а также частных предпринимателей – владельцев заведений розничной торговли. Обслуживая более 17 млн. клиентов в мире, компания обеспечивает их качественными товарами как непосредственно в крупных торговых центрах, так и онлайн, с профессиональной доставкой. Кроме того, Metro помогает своим клиентам развивать бизнес и повышать конкурентоспособность, предлагая им современные digital-инструменты, призванные развивать и совершенствовать сферу гостеприимства в каждой стране присутствия компании. В то же время, METRO MARKETS — это международный онлайн-рынок для профессиональных клиентов, который постоянно растет и расширяется с 2019 года. Устойчивое развитие является одним из ключевых факторов успешного бизнеса METRO: на протяжении многих лет компания входит в разные индексы и рейтинги устойчивого развития, в частности FTSE4Good, MSCI, CDP и индекса устойчивости Dow Jones. Компания представлена более чем в 30 странах и предоставляет рабочие места более 93 тысячам работников. Объем продаж METRO в 2021/22 финансовом году составил 29,8 млрд евро. Больше информации: www.metroag.de