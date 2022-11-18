METRO Украина стала продуктовым партнером благотворительного аукциона-ужина «Военный Мишлен» в Чернигове

Чернигов, 14 ноября, 2022 г. – Компания METROУкраина поддержала благотворительный аукцион «Военный Мишлен» в г. Чернигов, который был организован рестораном Riverside и командой Bocuse d'OrUkraine совместно с волонтерским штабом SaveUkraine Team в поддержку воинских частей, подчиненных ОК «Север».

Гости мероприятия имели возможность отведать 5 блюд украинской кухни в авторском исполнении шеф-поваров Вячеслава Попкова и Артема Блаута. Ингредиенты для приготовления блюд предоставила компания METRO Украина по своему ассортименту.

По результатам мероприятия удалось собрать более 250 тысяч гривен. для приобретения 2 дронов Mavic 3 для военного подразделения, защищающего сейчас Украину на передовой.

Эта мера стала очередным замечательным примером эффективного взаимодействия и объединения бизнеса ради победы.

Информационная справка:

"МЕТРО Кэш энд Керри Украина" вышла на украинский рынок в 2003 году. В настоящее время компания управляет 23 классическими центрами оптовой торговли METRO Cash & Carry в Киеве, Днепре, Одессе, Харькове, Львове, Кривом Рогу, Полтаве, Виннице, Запорожье, Черновцах, Николаеве, Ровно, Ивано-Франковске, Мариуполе и Житомире; и 3 магазинами оптовой торговли «Бери Везы» в Тернополе, Луцке и Чернигове. За более чем 16 лет деятельности в Украине METRO Cash & Carry инвестировала в национальную экономику более 600 млн евро. Объем продаж компании «МЕТРО Кэш энд Кери Украина» за 2018/2019 финансовый год (октябрь 2018 г. – сентябрь 2019 г.) составил 627 млн. евро. "МЕТРО Кэш энд Керри Украина" входит в состав METRO. Больше информации: www.metro.ua

METRO – ведущая международная торговая оптовая компания, специализирующаяся на обслуживании гостиниц, ресторанов и служб кейтеринга (HoReCa), а также частных предпринимателей – владельцев заведений розничной торговли. Обслуживая более 16 млн клиентов в мире, компания обеспечивает их качественными товарами как непосредственно в крупных торговых центрах, так и онлайн, с профессиональной доставкой. Кроме того, Metro помогает своим клиентам развивать бизнес и повышать конкурентоспособность, предлагая им современные digital-инструменты, призванные развивать и совершенствовать сферу гостеприимства в каждой стране присутствия компании. Устойчивое развитие является одним из ключевых факторов успешного бизнеса METRO, о чем свидетельствует статус лидера отрасли по Европейскому индексу устойчивого развития Dow Jones Sustainability Index 2019. Компания представлена в 34 странах и предоставляет рабочие места более 100 тысячам работников. Объем продаж METRO в 2018/2019 финансовом году составил 27,1 млрд евро. В октябре 2019 года METRO AG заключила соглашение о продаже мажоритарного пакета акций своего бизнеса в Китае. В сентябре 2018 года компания начала процесс продаж розничной сети Real, насчитывающей более 34 тысяч работников. Больше информации: www.metroag.d