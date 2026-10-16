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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Между больницами будут летать дроны: в Украине запускают новый способ доставки

В Украине дроны будут летать между больницами и будут доставлять лекарства и донорские органы.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Медицинские дроны в Украине.

Медицинские дроны в Украине.

В Украине запускают доставку лекарств, крови и донорских органов беспилотниками. Медицинские дроны будут спасать жизнь, минуя разбитые дороги и пробки в считанные минуты.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

Первой площадкой проекта станет Институт сердца Минздрава Украины. У заведения уже есть три специализированных дрона, способных преодолевать расстояние до 700 км и приземляться на площадках больниц», — отметил Корецкий.

По его словам, за проект отвечают Минздрав и Минцифры. Все маршруты медицинских дронов будут согласовываться с военными. В случае угрозы или тревоги для аппаратов предусмотрели быструю посадку на резервных точках.

Как заверил Корецкий, из-за войны войны и пробок на доставку уходит много времени, которое может быть решающим для жизни пациентов. Благодаря дронам больницы смогут быстро передавать лекарства, анализы и донорские органы даже в отдаленные регионы.

Помимо доставки грузов проект поможет создать единую систему управления гражданскими дронами и четкие правила для их безопасных полетов.

Напомним, в Украине создали дрон StarGate, который может вывозить тяжелораненых бойцов из самых опасных участков передовой. Беспилотник поднимает до 150 кг и его уже передали военным для тестирования на фронте.

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