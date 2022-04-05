Между Черниговом и Киевом восстановили полноценное транспортное сообщение: видео

Чернигов и близлежащие общины были отрезаны российскими оккупантами.

Между Черниговом и Киевом возобновили полноценное транспортное сообщение. Из-за разрушенных российскими оккупантами мостов Чернигов был в длительной изоляции.

Как сообщили сегодня, 5 апреля, в Черниговской ОВА, новый коридор открыли совместными усилиями военных из ОК "Пивнич" и областной администрации.

Сейчас украинские военные регулируют движение транспорта между городами, расчищают территорию от опасных предметов и восстанавливают сообщение. Это позволит провести эвакуацию раненых. По дороге уже перемещаются волонтеры и местные жители.

Чернигов и окружающие громады, которые были заблокированные российскими оккупантами, получают важную помощь.

"Это очень важный коридор, прежде всего для города Чернигова и громад, которые находятся рядом и длительное время были отрезаны от возможности получения гуманитарного груза в необходимом количестве. Это была первоочередная потребность", — сказал глава ОВА Вячеслав Чаус.

Сейчас областные власти и военные работают над новыми маршрутами в Чернигов, поэтому вскоре появятся еще несколько коридоров или же разгрузят уже существующие.

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