Между дронами и льдом: на Запорожье сотня лошадей оказалась в ловушке

Эвакуационные машины не могут вывезти коней из прифронтовой зоны. / © Настоящее время

В Запорожской области из-за холодов и оледенений остановлена эвакуация конезавода. Около сотни лошадей рискуют погибнуть от ударов российских окупантов.

Об этом пишет «Настоящее время».

Вода в корытах лошадей превратилась в камень, жеребята сами не могут пробить ледяную корку. Заведующий тренерским отделением Василий Паненко поливает корку из шланга, лед тает.

«Вы же видите, мы воюем и с морозом. У нас замерзшая система, видите ли. Это у нас скважина из-под земли. Рукой попробуйте воду — она теплая», — показывает Василий и идет в конюшню переворачивать замерзающее сено.

«Оно (сено — Ред.) немного примерзло, но внутри оно сухое, оно нормальное, солома сухая, пригодна к употреблению. Здесь чистая хорошая солома», — говорит смотритель.

По его словам, кони на улице выдерживают даже до минус 17 градусов. Главное, чтобы у них было что есть.

Василий рассказывает, что на Запорожском конном заводе работает еще с 1990-х. В настоящее время конная ферма переживает самые тяжелые времена. Фронт приближается, снаряды падают все чаще.

Смотритель объясняет, что лошади сейчас на выгуле в отрядах — замыкать скотину в хлевах стало смертельно опасно.

«Нам гораздо безопаснее, когда они гуляют в левадах. В закрытом помещении он не сможет никуда убежать, а на свободе он, по крайней мере, может в сторону спрятаться, отбежать», — объясняет Василий.

В издании отмечают, что две с половиной сотни лошадей из конезавода в Трудовом успели вывезти на прошлой неделе. Но 98 животных застряли. Эвакуацию остановило похолодание — растянутые над дорогой антидроновые сетки обледенели, обвисли и перекрыли выезд для высоких коневозов.

«Из-за обледенения они провисли, и у меня машина коневоз — его высота 3,85, почти четыре метра — не может выехать даже с предприятия. Сейчас только легковая может проехать, максимум бус — и все. У меня было 103 работника, сейчас осталось 55. У оставшихся пока паники нет. А там дальше будет видно», — рассказывает директор Запорожского конного завода Михаил Сыч.

Однако жизнь на ферме не останавливается даже под обстрелом: недавно здесь родился маленький жеребенок.

Разбитые дома, поваленные деревья и воронки посреди улицы — так выглядит соседнее село Новоукраинка после нескольких авиаударов. До фермы отсюда менее двух километров. Здесь живут и некоторые еще не эвакуировавшиеся работники конного завода.

«Все очень устали, если честно. И нам бы хотелось, чтобы этот „огненный конь“ нам принес не огонь, а принес мир. Очень хочется. Потому что у каждого есть семья и каждый хочет жить на своей земле», — заключает Василий Паненко.

