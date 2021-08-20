Между двух стульев: Зеленский прокомментировал отношения Меркель с Россией и Украиной

Между двух стульев: Зеленский прокомментировал отношения Меркель с Россией и Украиной

Украинский президент критически оценил попытки канцлера Германии одновременно помочь Украине и сохранить хорошие отношения с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву и Киев, заявил, что его попытка усидеть на двух стульях в отношениях с Украиной и Российской Федерацией будет безуспешной.

Такое мнение он высказал в интервью НВ и зарубежным СМИ.

По словам главы украинского государства, "расстояние между этими стульями увеличивается". Поэтому канцлер Германии находится в непростой позиции, пытаясь помочь Украине и сохранить хорошие отношения с Россией.

"Я думаю, что есть много вещей, которые влияют на мягкость диалога между Германией и Российской Федерацией. Я считаю, что — если хотите, мое личное мнение, я его не скрываю в принципе, — так не получится, невозможно быть, как говорится, на двух стульях. Тем более, что, к сожалению, расстояние между этими стульями ежедневно увеличивается ", — подчеркнул Зеленский.

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