Между Федоровым и генералами вспыхнул конфликт: The Economist узнал подробности

Сырский и Федоров / © ТСН

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Между министром обороны Михаилом Федоровым и генералами возник конфликт. Причиной вроде бы стало желание министра реформировать украинскую армию.

Об этом пишет издание The Economist.

По информации журналистов, спор между Федоровым и командованием ВСУ возник на одном из июльских военных совещаний из-за закупки вооружения. Генералы раскритиковали Федорова за поставку армии, а тот ответил, что без его экстренных закупок беспилотников в начале года нынешние операции Украины были бы невозможны, в частности, в Крыму.

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«Две разные системы координат. Нет общего языка даже если воздерживаться от прямого конфликта», — прокомментировал один из очевидцев спора, которого издание не называет.

Авторы статьи отмечают: Федоров убежден, что может реформировать армию, сделать ее более цифровой. Однако украинские генералы «всегда были гораздо менее уверены».

Федоров своим упорством «сводил с ума»

«Его первые шесть месяцев в должности характеризовались гиперактивностью и упорством, которая многих сводила с ума. С самого начала он приказал провести аудит Министерства обороны и армейских бригад, который обнаружил перерасход на 300 миллиардов гривен (6,6 миллиарда долларов). Он подверг должностных лиц министерства детекторам лжи. Тех, кто отказывался или не справлялся, увольняли. А некоторые закупки он перевел на систему открытых торгов», — говорится в статье.

The Economist сообщает, что Федоров имеет «глубокие разногласия» также с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Он даже пытался добиться отстранения генерала и обращался с таким запросом к президенту Зеленскому.

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Причина разногласий между Федоровым и руководством ВСУ

Командование ВСУ признает, что Федоров улучшил закупки беспилотников и цифровизацию, но они называют его «некомпетентным для планирования войны» из-за отсутствия военного опыта. Некоторые генералы обвиняют его в том, что его реформы сводятся к «пиар-перепаковке» работы. В частности, они критикуют его реформы геймификации (использование подходов, механик и принципов видеоигр — ред.).

Чтобы что-то реформировать, нужно понимать, как это работает. Вы действительно сели бы в самолет, если бы увидели, что пилот — владелец магазина?», — говорит украинский генерал.

В команде Федорова отреагировали на критику

Реагируя на критику со стороны руководства ВСУ, команда Федорова говорит, что поначалу всегда существует сопротивление изменениям. Андрей Гриценюк, руководитель Brave1, правительственного центра военных технологий, предполагает, что армия наконец научится его понимать.

По словам Федорова, многие в армии скептически относятся к его планам. Он признал, что допустил некоторые ошибки, продвигая свои реформы.

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«Посадите генералов напротив меня — и если они меня послушают и поймут, что я сделал, они станут моими поклонниками», — уверен министр обороны.

Несмотря на критику со стороны командующих ВСУ, в издании считают, что у министра есть последователи среди младших офицеров и подразделений, которые в значительной степени зависят от технологий. Они отмечают, что украинская армия нуждается в новых подходах.

Удержится ли Федоров в должности министра обороны

The Economist со ссылкой на высокопоставленный источник в разведке, пишет, что у Федорова мало «шансов в любой серьезной конфронтации с генералами».

«Сырский опытный, знает систему гораздо лучше Миши и перехитрит его», — сказал собеседник изданию.

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Журналисты считают, что в этом споре будущее Федорова зависит от решения Зеленского. По информации издания, 12 июля имя Федорова было одним из трех, обсуждавшихся на вакантную должность премьер-министра после отставки Юлии Свириденко.

Отставка правительства — что известно

Напомним, 12 июля президент Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения в правительстве и предложил премьеру Свириденко другую должность.

По информации «РБК-Украина», свой пост могут потерять министр обороны Михаил Федоров и вице-премьер Тарас Качка. По данным источников в правительстве, Федорова в Минобороны может заменить глава МВД Игорь Клименко или другой кандидат.

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