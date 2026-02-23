Между фронтом и тылом пропасть: комбриг о реальных причинах бегства из армии

Вадим Черний «Несквик», командир 54-й ОМБр им. гетмана Ивана Мазепы / © Радіо Свобода

Реклама

Военнослужащие, бегущие в СЗЧ, подставляют, прежде всего, не руководство, а своих собратьев. А оправдание побега с позиций «плохим командованием» часто деструктивно.

Такое мнение высказал командир 54-й механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы Вадим «Несквик» Черний, передает Радио Свобода.

«Мое мнение о СЗЧ: я его однозначно не поддерживаю. Для меня, если военнослужащий сбежал в СЗЧ, он подставил, в первую очередь, не командира, а своих побратимов», — считает комбриг.

Реклама

Он призывает бойцов действовать в правовом поле, если действия командования кажутся неадекватными.

«Если, как говорится, „командир мясник“ и так далее. Так не выполняй задачу — звони на горячие линии Минобороны, ВСП, ДГБР, борись, чтобы этого негодяя сняли с должности и назначили адекватного», — говорит Черний.

Командир признался, что иногда в СЗЧ шли такие бойцы, которые даже окопа не видели.

«У меня были случаи, когда водители, которые не видели окопа, шли в СЗЧ по непонятным причинам. И рассказывали женам, что устали убивать людей. А по факту только мух лобовым стеклом они устали убивать. Были действительно критические ситуации, но работали с людьми и возвращали их в строй. Прямо на другие должности. Были случаи, когда говорили: „Мы не хотим так воевать“, „Я в пятницу хочу ехать во Львов, а приезжать в понедельник вечером“, „Я не хочу ехать менять ребят на позициях“», — рассказывает Черний.

Реклама

По мнению военного, каждый случай СЗЧ — индивидуальный. «Нужно разбираться с СЗЧшниками, но с каждым лично», — считает офицер.

Наибольшей внутренней неувязкой комбриг считает разрыв в восприятии действительности меж фронтом и тылом.

«Основная болезненная тема — это вопрос общественной справедливости. Между воюющими и воюющими в тылу и гражданскими. И добром это может не окончиться. А потерей страны. Поверьте, они (россияне — Ред.) и Днепр переплывут. Во время Второй мировой там сточили миллионы людей. И в эту сточат», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что в марте могут ввести жесткие ограничения для уклоняющихся и СЗЧ.

Реклама

Также сообщалось, что в Украине засекретили данные о количестве СЗЧ и дезертирстве.