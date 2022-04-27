Между Киевом и польским Хелмом будет курсировать еще один поезд: расписание

Между Киевом и польским Хелмом будет курсировать еще один поезд: расписание

"Укрзализныця" назначила новый поезд в сообщении "Киев-Хелм-Киев".

Новый поезд между Киевом и Хелмом начнет курсировать с 1 мая.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Поезд №23/24 будет отправляться из Киева в 22:49 и прибывать в Хелм в 11:30. В обратном направлении поезд будет отправляться со 2 мая в 16.05 и прибывать в Киев в 07.29.

На станции Хелм также будет организовано хабовое сообщение с Варшавой: прибывающие в Хелм пассажиры могут быстро пересесть на поезд "до" или "из" Варшавы.

В Варшаву поезд из Хелма отправляется в 13:11 и прибывает в 16:11. В обратном направлении: из Варшавы поезд польской железной дороги отправляется в 12:18 и прибывает в Хелм в 15:31. Отмечается, что это позволит пассажирам удобно пересесть на поезд из Хелма в Киев.

В УЗ поблагодарили польских коллег за сотрудничество.