Между Киевом и Варшавой запустят новый скоростной поезд

Между Киевом и Варшавой запустят новый скоростной поезд

Инфраструктурный проект воплотят в рамках сотрудничества стран в рамках инициативы "Триморье".

Между Киевом и Варшавой будет курсировать новый скоростной поезд.

Об этом во время встречи на полях саммита инаугурации Крымской платформы в Киеве говорили президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда.

"Владимир Зеленский выступил с инициативой развития совместных инфраструктурных проектов, в частности запуска скоростного поезда между Киевом и Варшавой, что будет кореспондироваться с сотрудничеством стран в рамках инициативы "Триморье", — сообщила пресс-служба главы государства.

Напомним, раньше из Киева в польский Пшемышль курсировал скоростной поезд. Однако его отменили из-за пандемии коронавируса. Сейчас же постепенно возобновляют международные железнодорожные рейсы.

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