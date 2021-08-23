Между Киевом и Варшавой запустят новый скоростной поезд

Инфраструктурный проект воплотят в рамках сотрудничества стран в рамках инициативы "Триморье".
Между Киевом и Варшавой будет курсировать новый скоростной поезд.
Об этом во время встречи на полях саммита инаугурации Крымской платформы в Киеве говорили президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда.
"Владимир Зеленский выступил с инициативой развития совместных инфраструктурных проектов, в частности запуска скоростного поезда между Киевом и Варшавой, что будет кореспондироваться с сотрудничеством стран в рамках инициативы "Триморье", — сообщила пресс-служба главы государства.
Напомним, раньше из Киева в польский Пшемышль курсировал скоростной поезд. Однако его отменили из-за пандемии коронавируса. Сейчас же постепенно возобновляют международные железнодорожные рейсы.