Между мобилизацией и фронтом 4 дня: в Харьковской области сдался в плен ВСУ "мобик" из Улан-Удэ (видео)

Мобилизированных российских оккупантов без учений бросают на фронт в Украине.

Некоторые из них предпочитают сдаться в плен украинским защитникам, чем погибнуть в чужой стране.

Так ВСУ в Харьковской области пленили россиянина из Улан-Удэ, которого после мобилизации сразу перебросили в Украину.

Пленный понимает, что он мог стать пушечным мясом без военных навыков.

"Я был мобилизован 18 сентября 2022 года в городе Улан-Уде, республики Бурятия. Был призван в воинскую часть 34214 в 1-й мотострелковый батальон 1-й роты. Прибыл в Украину 22 сентября 2022 года. Прошу прощения у украинского народа", — сказал мобилизованный.

Он обратился к россиянам с наставлением, не идти в Украину, потому что они рискуют быть убитыми.

Отметим, что Украина уважает международное право, поэтому у российских военнослужащих есть возможность добровольно сдаться в плен. Для этого можно позвонить по телефону: +38-066-580-34-98, +38-093-119-29-84. Также создан чат-бот "Хочу жить бот" (https://t.me/spasisebyabot), где принимаются обращения от военнослужащих.

Напомним, что в Херсонской области российские кафиры попытались провести наступательную операцию танками.

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