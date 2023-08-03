Между нами бездна: как украинцы и россияне относятся к Сталину

Социологи проанализировали отношение украинцев и россиян к диктатору.
Так, подавляющее большинство украинцев – 61% – негативно относятся к советскому диктатору Иосифу Сталину. В России же в основном положительно относятся к нему – показатель достигает 60% граждан.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.
Подробности
Вопрос к респондентам формулировался следующим образом: "Как Вы лично в целом относитесь к Сталину?" Среди предложенных ответов:
- "с восхищением";
- "с уважением";
- "с симпатией";
- "безразлично";
- "с неприязнью, раздражением";
- "со страхом";
- "с отвращением, ненавистью".
По данным исследования, в Украине и молодежь, и люди постарше имеют отчетливо критическое отношение к Сталину. В России даже среди молодежи 18-24 лет 48% положительно воспринимают диктатора, лишь 8% заявили об негативном отношении. Если же говорить о старшем поколении государства-агерсора, среди представителей царит еще лучшее отношение к диктатору.
"Отношение к Сталину – яркий ценностный маркер, демонстрирующий пропасть между украинцами и россиянами", – считает исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.
Ранее говорилось, что российский президент Владимир Путин сегодня пользуется методами кровавого диктатора Иосифа Сталина. В ГУР МО считают, что после смерти Путина Россию ждет то же, что было после окончания правления его "наставника".
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