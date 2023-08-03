Между нами бездна: как украинцы и россияне относятся к Сталину

Так, подавляющее большинство украинцев – 61% – негативно относятся к советскому диктатору Иосифу Сталину. В России же в основном положительно относятся к нему – показатель достигает 60% граждан.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Подробности

Вопрос к респондентам формулировался следующим образом: "Как Вы лично в целом относитесь к Сталину?" Среди предложенных ответов:

"с восхищением";

"с уважением";

"с симпатией";

"безразлично";

"с неприязнью, раздражением";

"со страхом";

"с отвращением, ненавистью".

По данным исследования, в Украине и молодежь, и люди постарше имеют отчетливо критическое отношение к Сталину. В России даже среди молодежи 18-24 лет 48% положительно воспринимают диктатора, лишь 8% заявили об негативном отношении. Если же говорить о старшем поколении государства-агерсора, среди представителей царит еще лучшее отношение к диктатору.

"Отношение к Сталину – яркий ценностный маркер, демонстрирующий пропасть между украинцами и россиянами", – считает исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

Ранее говорилось, что российский президент Владимир Путин сегодня пользуется методами кровавого диктатора Иосифа Сталина. В ГУР МО считают, что после смерти Путина Россию ждет то же, что было после окончания правления его "наставника".

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