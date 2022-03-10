Между Николаевской и Херсонской областями стоят войска РФ, которые не могут отступить, поскольку им угрожают расстрелами: Виталий Ким

Между Николаевской и Херсонской областями стоят войска РФ, которые не могут отступить, поскольку им угрожают расстрелами: Виталий Ким

Глава ОГА Виталий Ким будет договариваться об организации для войск РФ "зеленого" коридора.

Глава Николаевской военной облгосадминистрации Виталий Ким рассказал, что многие подразделения РФ не хотят воевать и остановились на границе между Николаевской и Херсонской областями. Возвращаться назад они не могут, поскольку свои угрожают их расстрелять.

Об этом Виталий Ким рассказал в своем телеграмм-канале.

"Шанс даем. Знаю, что стоят они на границе Николаевской и Херсонской области, разговаривают с нашими. В чем проблема у россиян? Они и нападать не хотят, и считают, что их обманули, и отступить не могут, потому что их свои же расстреляют. Обращение к российским оккупантам. Завтра дам инструкции, что делать, если хотите жить. Это для тех, кто не стрелял и никого не убил. Это не касается артиллеристов и ракетчиков. У вас, ребята, нет вариантов. Вам или бежать, или в землю", — сказал Ким.

Глава ОГА добавил, что решит, как можно организовать "зеленый" коридор для таких военных, поэтому согласовывает это с высшим руководством.

Напомним, российские военные, которые сейчас находятся в плену на территории Украины, признали, что они пришли как военные преступники. Кафиры извинились перед украинским народом.

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