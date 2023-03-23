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"Между свистом ракеты и "прилетом" — чуть больше секунды": в Сети появилось видео обстрела Херсона

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
68
Время на прочтение
1 мин
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"Между свистом ракеты и "прилетом" — чуть больше секунды": в Сети появилось видео обстрела Херсона

Фото: ГУ НП в Херсонской области

Местные жители сообщают о взрывах.

В Херсоне в течение ночи 23 марта было слышно несколько мощных взрывов.

Об этом сообщает местное издание «Арбуз City».

«Здесь мы склеили несколько видео обстрелов Херсона. Все умышленно без опознавательных знаков и во тьме. Для понимания ужаса: между свистом ракеты и "прилетом" – чуть больше секунды. Тревог нет – их для такого обстрела не может быть. В Херсоне рядом с людьми-героями живут люди-изменники, благодаря которым город и обстреливают», — говорится в сообщении.

Мол, кто все это координирует, потому что россияне бьют не хаотично.

Напомним, что ранее в Херсоне в результате "прилета" начался пожар.

К тому же в Краматорске раздались взрывы.

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Дата публикации
Просмотры
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