Между Украиной и Россией произойдет большой обмен пленными на День Независимости — Reuters

Россия и Украина готовятся к обмену 115 пленными при посредничестве ОАЭ.

Россия и Украина намерены обменяться 115 пленными.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя ОАЭ.

Отмечается, что обмен якобы должен состояться в субботу, 24 августа, при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Этот обмен станет первым подобным случаем с начала нового этапа войны после наступления украинских военных на территорию России в Курской области, который начался 6 августа.

По информации российского Telegram-канала ASTRA, МО РФ подтвердило обмен военнопленными. В Россию якобы вернулись 115 российских военных, попавших в плен на курском направлении, взамен передано 115 пленных ВСУ, сообщает ведомство.

На кого именно обменяли российские военные, не сообщают. Все русские военнослужащие после обмена находятся в Беларуси.

Напомним, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее заявил, что скорый обмен пленными в формате "всех на всех" вряд ли состоится в ближайшее время, несмотря на существенное пополнение обменного фонда в Курской области.

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