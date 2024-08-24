Между Украиной и Россией произойдет большой обмен пленными на День Независимости — Reuters

Россия и Украина готовятся к обмену 115 пленными при посредничестве ОАЭ.
Россия и Украина намерены обменяться 115 пленными.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя ОАЭ.
Отмечается, что обмен якобы должен состояться в субботу, 24 августа, при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).
Этот обмен станет первым подобным случаем с начала нового этапа войны после наступления украинских военных на территорию России в Курской области, который начался 6 августа.
По информации российского Telegram-канала ASTRA, МО РФ подтвердило обмен военнопленными. В Россию якобы вернулись 115 российских военных, попавших в плен на курском направлении, взамен передано 115 пленных ВСУ, сообщает ведомство.
На кого именно обменяли российские военные, не сообщают. Все русские военнослужащие после обмена находятся в Беларуси.
Напомним, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее заявил, что скорый обмен пленными в формате "всех на всех" вряд ли состоится в ближайшее время, несмотря на существенное пополнение обменного фонда в Курской области.
Читайте также: