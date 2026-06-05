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Между Украиной и Россией ввели локальное перемирие: что известно
На ЗАЭС ввели временное локальное перемирие из-за риска ядерной аварии.
Утром пятницы, 5 июня, на линии фронта вблизи временно оккупированной Запорожской атомной электростанции в Энергодаре вступило в силу локальное прекращение огня. Оно связано с ремонтом линий электропередачи.
Об этом сообщили в пресс-службе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
«Сегодня на передовой вблизи ЗАЭС вступило в силу локальное прекращение огня, заключенное при посредничестве МАГАТЭ, что открыло путь для критически важного ремонта линий электропередач для предотвращения угрозы ядерной аварии», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ближайшие дни под наблюдением экспертов агентства техники по обе стороны начнут ремонт повреждений, связанных с войной, на линии электропередачи 750 киловольт «Днепровская» после масштабного разминирования этой территории.
«Российская Федерация и Украина конструктивно сотрудничали с МАГАТЭ в течение недель деликатных и сложных переговоров. Обе стороны согласились прекратить огонь ради ядерной безопасности», — подчеркнул генеральный директор Рафаэль. Гросси.
Заметим, это уже шестое такое временное прекращение огня.
Что известно о повреждениях
Эту линию отключили более двух месяцев назад. На этот раз подготовка к ремонту была затруднена из-за места повреждения сети — на вершинах высоких опор поперек линии контроля на реке Днепр.
Сейчас после отключения линии крупнейшая в Европе АЭС полностью зависит от одной линии 330 кВ для получения электроэнергии, необходимой для охлаждения шести остановленных реакторов.
В МАГАТЭ подчеркивают, что в последние недели ЗАЭС несколько раз теряла доступ также к этой линии. Это заставляло ее запускать свои аварийные дизельные генераторы как крайнюю меру.
Ситуация на ЗАЭС — последние новости
В ночь на 3 июня Запорожская АЭС снова потеряла внешнее электропитание. Произошло отключение линии электропередачи «Ферросплавная-1». Работу критически важных систем в настоящее время обеспечивали резервные дизель-генераторы.
В конце мая россияне обвинили ВСУ в атаке на шестой энергоблок ЗАЭС. Украинские военные подчеркнули, что эти заявления России — очередная попытка дискредитировать Украину и скрыть собственные преступные действия. В то же время Москва заявили Силы обороны «Юга» продолжает использовать АЭС как инструмент ядерного шантажа.