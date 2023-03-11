Между Варшавой и Львовом запустят прямые поезда: что известно

До конца года Украина хочет построить первый европейский железнодорожный путь, который соединит Варшаву и Львов. Следующие участки будут строить уже в направлении Киева.

Украина собирается до конца 2023 года построить европейские железнодорожные пути к границе. Это позволит соединить Варшаву и Львов прямыми поездами.

Об этом сообщает RP.PL.

Первый участок уже начали строить. Линии будут проходить от украинского города Рава-Русская до польского села Хребенне.

"Мы до конца 2023 года продолжим этот участок во Львов по имеющемуся широкому пути. В будущем это создаст возможность курсирования прямых поездов Варшава – Львов, без пересадок и изменений шасси", – рассказал Владимир Шемаев, директор офиса международных проектов "Укрзализныци".

В "Укрзализныце" надеется, что такие изменения позволят разгрузить дороги и увеличить количество поездок на поездах.

В планах также построить новые пути из Кракова во Львов через польскую деревню Медики и от Дорогуска через Ягодин до Ковеля. Хотя таким образом стандартная железная дорога выйдет всего на несколько десятков километров в глубь Украины, она соединит европейскую железнодорожную систему с важными железнодорожными узлами и пунктами перевалки грузов.

"Эти участки для нас наиболее актуальны, и мы не будем медлить с их строительством. Мы завершаем переговоры с международными финансовыми организациями относительно средств для этих инвестиций", — рассказал Шемаев.

Напомним, "Укрзализныця" начинает масштабную трехлетнюю программу "Железная украинизация", цель которой полностью избавиться от имперских и российских названий, отметок, изображений на любых объектах железнодорожного транспорта.

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