"Между врагом и его агентом нет разницы": в Конотопе мэр заявил, что запретил деятельность УПЦ МП

"Между врагом и его агентом нет разницы": в Конотопе мэр заявил, что запретил деятельность УПЦ МП

Мэр опубликовал свое распоряжение о запрете деятельности УПЦ МП на территории городского совета Конотопа.

В Конотопе Сумской области мэр Артем Семенихин запретил деятельность в городе Украинской православной церкви Московского патриархата.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Между врагом и его агентом нет разницы. А в случае "моспархата" это два в одном. Поэтому я принял решение запретить на территории моего города деятельность этой агентной сети ФСБ", — написал Семенихин.

Мэр опубликовал свое распоряжение от 3 мая о запрете деятельности УПЦ МП на территории городского совета Конотопа.

Семенихин ссылается на закон о местном самоуправлении и военном положении. Такое решение он объясняет целью "недопущения раскола конотопской громады на религиозной основе".

"Запретить на территории Конотопского городского совета деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата как несущей угрозу национальной безопасности Украины. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой, – говорится в документе, который подписал мэр Конотопа.

Facebook/Артем Семенихин

Напомним, что московский патриарх Кирилл может войти в шестой пакет санкций ЕС.

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