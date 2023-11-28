Международное кибер-дело: как правоохранители Украины, Европы и США совместно разоблачили хакерскую банду в центральной Украине

Киберполиция и следователи Нацполиции разоблачили хакеров, которые годами атаковали ведущие мировые компании и обогатились более чем на 3 миллиарда гривен.

С 2018 году преступная группа хакеров, используя разработанные ими вирусы-шифровальщики, совершали атаки на сервера ведущих мировых компаний. Однако во время международной полицейской операции правоохранители провели более 30 обысков и прекратили деятельность группировки.

Об этом сообщает Киберполиция.

В состав объединенной следственной группы JIT (The Joint Investigation Team) также вошли коллеги из Европола (учреждение правопорядка ЕС по противодействию международной организованной преступности) и Евроюсту (агентство, координирующее судебные органы ЕС).

"Злоумышленники атаковали самые мощные мировые компании Франции, Норвегии, Германии, Нидерландов, Канады и США, начиная с 2018 года. В результате многомесячной кропотливой работы украинские правоохранители при содействии коллег из США, Норвегии, Нидерландов, Германии и Франции идентифицировали 32-летнего лидера хакерской группировки и его четырех активных сообщников", — отметил начальник Департамента киберполиции Юрий Выходец.

Для хакерских атак фигуранты использовали самостоятельно разработанное вредоносное программное обеспечение. В частности, несколько вирусов-шифровальщиков.

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Сначала злоумышленники взламывали учетные записи работников предприятия-жертвы, используя информацию из открытых источников и методы социальной инженерии. С присвоенных аккаунтов хакеры распространяли вредоносный программный код в корпоративной экосистеме. Таким образом, злоумышленники получали доступ к серверам и похищали с них информацию.

После этого данные на компьютерах жертв зашифровывались и становились непригодными для использования. За дешифрование информации члены международной группы хакеров требовали миллионные выплаты в криптовалюте.

К примеру, за возобновление работы серверов одной из ведущих химических компаний Нидерландов, злоумышленники велели перечислить 450 биткоинов на подконтрольный криптокошелек, что в эквиваленте составляет 48 миллионов гривен.

Мужчины разработали и обновляли вредоносное программное обеспечение, совершали хакерские атаки, подыскивали так называемых дропов с криптокошельками для получения выкупа и распределяли "заработок" между другими членами группировки.

Установлено, что за несколько лет преступной деятельности злоумышленники зашифровали более 1000 серверов мировых предприятий и нанесли ущерб на сумму более 3 миллиардов гривен в пересчете на национальную валюту.

Для обезвреживания преступной группировки и анализа цифровых данных в столицу прибыли более 20 стражей порядка из Норвегии, Франции, Германии и Федерального бюро расследований США. На территории Нидерландов Европолом была создана специальная рабочая группа и VCP (Виртуальный командный пункт) для безотлагательного анализа информации, полученной в ходе проведения следственных действий на территории Украины.

При силовой поддержке спецподразделения ТОР правоохранители провели более 30 санкционированных обысков в помещениях и автомобилях фигурантов Киевской области, а также в Черкасской, Ровенской и Винницкой областях.

Изъята компьютерная техника, автомобили, банковские и сим-карты, "черновые" записи, а также десятки электронных носителей информации и другие доказательства противоправной деятельности. В частности, почти 4 миллиона гривен и криптовалютные активы. Решается вопрос об аресте изъятого имущества.

Следователи Главного следственного управления Нацполиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей), ч. 2 ст. 361-1 (Создание с целью противоправного использования, распространения или сбыта вредоносных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт), ч. 4 ст. 189 (Требование) Уголовного кодекса Украины. Трем фигурантам уведомлено о подозрении.

Напомним, в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину правоохранители заблокировали 76 ботоферм с аудиторией три миллиона фейковых аккаунтов.

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