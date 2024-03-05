"Международную юстицию не остановить": Зеленский о решении Гаагского суда по военным преступникам

Президент поблагодарил прокурора МКС Карима Хана и всю команду, которая работает над восстановлением справедливости.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Международный уголовный суд выдал ордера на арест еще двух российских военных преступников.

Об этом говорилось в обращении президента вечером 5 марта.

"На этот раз – военных руководителей. Командующих российских убийц – дальней авиации и Черноморского флота государства-террориста.

В частности, они осуществляли и осуществляют террористическую кампанию против нашего государства и людей – удары против нашей энергетики, нашей гражданской инфраструктуры. Это очевидные преступления – военные преступления России и преступления против человечности. И именно в этом отношении принципиальное движение в Международном уголовном суде. Когда международная юстиция начинает работу, ее уже не остановить. Справедливость для Украины, для украинцев и для международного сообщества в целом обязательно будет восстановлена", – сказал президент.

Президент поблагодарил прокурора Международного уголовного суда Карима Хана, всю команду Международного уголовного суда и украинскую команду, работающую ради восстановления справедливости.

"Спасибо всем следователям, которые расследуют российские преступления войны, всем экспертам, помогающим Генеральному прокурору и его Офису и всем правоохранителям Украины. Российские убийцы ответят — это точно", — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, в Венгрии заявили, что встреча премьер-министра Виктора Орбана и президента Украины Владимира Зеленского пока невозможна, поскольку Киев "не возвращает права" венгерскому национальному сообществу.

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