Международные исследователи рассказали, как на оккупированных территориях украинцев заставляют брать паспорта РФ

Местное население все больше становится мишенями в попытках россиян лишить их украинской национальной идентичности.

Российские захватчики угрожают украинцам на оккупированных территориях депортацией и арестом, если они будут отказываться брать российское гражданство.

Об этом говорится в отчете исследователей из Йельского университета, передает Sky News.

Исследователи заявили, что местное население все больше становится мишенями в попытках россиян лишить их украинской национальной идентичности.

Люди, которые отказываются брать российское гражданство, подвергаются угрозам, запугиванию, ограничениям гуманитарной помощи и предметов первой необходимости, говорится в документе.

Кроме того, захватчики угрожают арестами и депортацией. Все это направлено не на то, чтобы вынудить их взять российское гражданство.

Эти меры начались после того, как российский диктатор Путин подписал ряд указов.

Один из исследователей Реймонд сообщил, что этим Россия, похоже, нарушает международное гуманитарное право.

Напомним, ранее сообщалось, что на временно оккупированных РФ территориях Украины идет принудительная паспортизация населения. Россияне прибегают к различным методам давления на местное население.

Кроме того, мы ранее информировали, что активисты движения сопротивления "Желтая Лента" сообщают, что россияне проводят обыски у местного населения в городе Олешки, потому что боятся сопротивления.

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