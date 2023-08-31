Международные переговоры, оружие и 1 сентября: главное из обращения Зеленского

Украинский лидер анонсировал важные новости для военных и учителей.

Так, президент пообщался с военными и чиновниками. В частности, речь шла о фронте, наступательных действиях ВСУ и результатах нового украинского оружия, которое работает на 700 километров.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем традиционном обращении к украинцам, 31 августа.

Важные новости и весомые мероприятия

Зеленский сообщил о договоренности по поставкам в Украину большой партии бронированных "медеваков". Именно об этой неотложной потребности говорят наши воины. Минобороны отчиталось об успехах.

"Как и всегда на селекторах, были отчеты разведки – ГУР и внешней разведки – о планах оккупантов. Безнадежные у них планы", – утверждает Владимир Зеленский.

Также главнокомандующий провел совещание по поводу наших международных мероприятий. Впереди веские переговоры для Украины.

По словам лидера, еще обсуждался и важный вопрос завтрашнего дня. 1 сентября начинается новый учебный год.

"Вице-премьер-министр Федоров и министр Лесной вместе со своими командами готовят очень положительное новшество для наших школьников, для родителей, для учителей. То, что действительно будет помогать. Завтра представим первые детали", – заинтриговал Зеленский.

Он поблагодарил каждого и каждого, кто воюет и работает ради Украины. "Особенно отмечу: 47-я отдельная механизированная бригада – спасибо, ребята, за ваше продвижение вперед; воины нашей 44-й артиллерийской бригады – спасибо за меткость!", – подытожил президент.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что если выборы будут во время войны, он будет баллотироваться на второй срок. Лидер подчеркнул, что не бросит государство.

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