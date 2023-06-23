Международные, профессиональные и государственные праздники в июле 2023 года: ждать ли украинцам дополнительных выходных

Во втором месяце лета украинцев ждет важная дата: День Украинской Государственности. Узнайте все праздники в июле 2023 года.

В июле обычно нет дополнительных выходных, ведь в календаре праздников нет никакого государственного или церковного события, которые празднуются на официальном уровне. Однако даже если бы и были, с 19 мая 2023 года начал действовать Закон №3057, которым было продлено военное положение и общую мобилизацию в Украине с 20 мая до 18 августа 2023 года. Согласно закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", дополнительные выходные в этот период не предусмотрены.

Ранее мы также писали о выходных и праздниках в июне 2023 года.

Сколько рабочих и выходных дней в июле 2023 года

В июле традиционно 31 день, из них в 2023 году 21 будут рабочими, а 10 – официальными выходными (суббота и воскресенье).

То есть украинцы будут работать 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 и 31 июля. А отдыхать 1 и 2, 8 и 9, 15 и 16, 22 и 23, 29 и 30 июля.

В середине лета украинцев ждет несколько важных событий. В частности, несколько профессиональных праздников (День архитектора Украины — 1 июля, День Военно-морских Сил Украины — 2 июля, День войск ПВО Вооруженных Сил Украины — 6 июля), некоторые государственные и международные праздники (Всемирный день народонаселения — 11 июля, День Украинской Государственности — 28 июля) и церковные праздники (Рождество Иоанна Предтечи (Ивана Купала) — 7 июля).

Международные, церковные и государственные праздники в июле 2023 года

Календарь праздников на июль 2023 года / Фото: ТСН.ua

1 июля – День архитектуры Украины и День государственного регистратора;

– День архитектуры Украины и День государственного регистратора; 2 июля — День налоговика Украины и День Военно-морских Сил Украины;

— День налоговика Украины и День Военно-морских Сил Украины; 4 июля — День судебного эксперта;

— День судебного эксперта; 6 июля — День войск ПВО Вооруженных Сил Украины;

— День войск ПВО Вооруженных Сил Украины; 7 июля — День работника природно-заповедного дела и Рождество Иоанна Предтечи (Ивана Купала);

— День работника природно-заповедного дела и Рождество Иоанна Предтечи (Ивана Купала); 9 июля — День рыбака;

— День рыбака; 11 июля — Всемирный день народонаселения;

— Всемирный день народонаселения; 12 июля — Всемирный день бортпроводника;

— Всемирный день бортпроводника; 16 июля — День бухгалтера и День работников металлургической и горнодобывающей промышленности;

— День бухгалтера и День работников металлургической и горнодобывающей промышленности; 18 июля — Международный день Нельсона Манделы;

— Международный день Нельсона Манделы; 28 июля — День системного администратора, Международный день борьбы с вирусными гепатитами и День Украинской Государственности;

— День системного администратора, Международный день борьбы с вирусными гепатитами и День Украинской Государственности; 30 июля — День работников торговли и День флота Украины.

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