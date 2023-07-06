Международные резервы Украины достигли рекордной суммы: глава НБУ рассказал детали

Такой уровень резервов помогает и дальше поддерживать в стабильности курс валют.
Международные резервы Украины достигли почти 39 млрд долларов. Это рекордный показатель за всю историю независимого государства.
Об этом на своей странице в соцсети написал глава Нацбанка Андрей Пышный.
"Невероятный результат для страны в условиях полномасштабной войны. Украина сегодня – это уникальный пример государства, которое смогло сплотить вокруг себя глобальный периметр поддержки. Вовлеченность международных партнеров – сверхмощная, а объемы внешнего финансирования – исторические. Эта поддержка – не благотворительность, это четко выверенные решения, которые учитывают возможность Украины обеспечивать эффективность финансового сектора, выполнять взятые на себя обязательства, продолжать воплощать необходимые реформы", — подчеркнул Андрей Пышный.
По его словам, только в июне на счета правительства поступило:
- 1,6 млрд долларов от ЕС.
- 1,2 млрд долларов от США.
- 69,1 млн долларов от Всемирного банка.
- 15,0 млн. долларов от Правительства Финляндии.
“В июне мы успешно прошли первый пересмотр программы расширенного финансирования с Международным валютным фондом и получили второй транш по программе – 886 млн долларов. Следовательно, по итогам поступления от международных партнеров оставались существенно больше, чем объемы интервенций НБУ по продаже валюты и долговым выплатам страны в иностранной валюте. Такой уровень резервов усиливает способность НБУ и дальше поддерживать курсовую стабильность”, — отметил глава НБУ.
Напомним, что Киевский облсовет планирует разработать себе новый сайт во время войны за млн гривен.
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