Международные резервы Украины достигли рекордной суммы: глава НБУ рассказал детали

Такой уровень резервов помогает и дальше поддерживать в стабильности курс валют.

Международные резервы Украины достигли почти 39 млрд долларов. Это рекордный показатель за всю историю независимого государства.

Об этом на своей странице в соцсети написал глава Нацбанка Андрей Пышный.

"Невероятный результат для страны в условиях полномасштабной войны. Украина сегодня – это уникальный пример государства, которое смогло сплотить вокруг себя глобальный периметр поддержки. Вовлеченность международных партнеров – сверхмощная, а объемы внешнего финансирования – исторические. Эта поддержка – не благотворительность, это четко выверенные решения, которые учитывают возможность Украины обеспечивать эффективность финансового сектора, выполнять взятые на себя обязательства, продолжать воплощать необходимые реформы", — подчеркнул Андрей Пышный.

Международные резервы / Фото: НБУ

По его словам, только в июне на счета правительства поступило:

1,6 млрд долларов от ЕС.

1,2 млрд долларов от США.

69,1 млн долларов от Всемирного банка.

15,0 млн. долларов от Правительства Финляндии.

“В июне мы успешно прошли первый пересмотр программы расширенного финансирования с Международным валютным фондом и получили второй транш по программе – 886 млн долларов. Следовательно, по итогам поступления от международных партнеров оставались существенно больше, чем объемы интервенций НБУ по продаже валюты и долговым выплатам страны в иностранной валюте. Такой уровень резервов усиливает способность НБУ и дальше поддерживать курсовую стабильность”, — отметил глава НБУ.

Напомним, что Киевский облсовет планирует разработать себе новый сайт во время войны за млн гривен.

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