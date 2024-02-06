Международные резервы Украины сокращаются: в НБУ назвали причины

За обслуживание и погашение госдолга в иностранной валюте выплачено 441,6 млн. дол. США.
По итогам января международные резервы Украины, по предварительным данным, составляют 38,525 млрд дол. США. Они снизились на 4,9%.
Об этом идет речь на сайте Национального банка Украины.
"Такая динамика обусловлена валютными интервенциями НБУ для сохранения курсовой устойчивости, долговыми выплатами страны в иностранной валюте и меньшими по сравнению с предыдущими месяцами объемами международной помощи", — пояснили в НБУ.
В целом в январе 2024 года динамику международных резервов определял ряд факторов:
- Операции Национального банка на валютном рынке Украины,
- Поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга,
- Переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют).
Там отмечают, что чистая продажа валюты НБУ в январе составила 2 533,1 млн. дол. США, снизившись на 29% по сравнению с декабрем.
За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 441,6 млн. дол. США, из которых:
- 368,5 млн. дол. США – обслуживание и погашение валютных ОВГЗ;
- 69,6 млн. дол. США – обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;
- 3,5 млн. дол. США – уплата долга перед другими международными кредиторами.
"Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,1 месяца будущего импорта", — подчеркнули в финансовой структуре.
Напомним, ранее Нацбанк прогнозировал, что инфляция 2024 года будет расти.
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