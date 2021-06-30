Международные учения "Си Бриз-2021": к тренировкам по стандартам НАТО приступили украинские летчики

Впервые в военных учениях на юге Украины участвуют истребители Великобритании.

В Украине продолжаются международные учения "Си Бриз-2021", которые в этом году стали самыми масштабными по количеству стран-участниц. Военные тренируются одновременно на море, на суше и в воздухе. О том, как проходит обучение украинских Воздушных сил совместно с военными стран НАТО, говорится 30 июня в сюжете ТСН.19: 30.

Утром в среду, 30 июня, пилоты выполняли полеты в условиях боевых, разведывательных и спасательных спецопераций. Впервые в этих учениях принимают участие истребители Великобритании.

Украинские военные говорят, что такие совместные учения дают значительный опыт и демонстрируют готовность украинских Вооруженных сил действовать по стандартам НАТО.

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"По всем показателям — по масштабам операций, привлеченному персоналу, количеству военной техники — это самые мощные учения за всю историю", — отметил заместитель командующего ВМС Украины Алексей Доскато.

Напомним, что в учениях "Си Бриз" задействованы военные силы 29-ти стран Североатлантического альянса и его партнеров. В целом это почти 5000 украинских и иностранных военных, три десятка кораблей и столько же самолетов.

Новости Украины: к международнымм учениям "Си Бриз" присоединились британские истребители

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