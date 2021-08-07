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Международный день алопеции: 10 самых сексуальных лысых мужчин планеты

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683
Международный день алопеции: 10 самых сексуальных лысых мужчин планеты

Associated Press

Лысина — не порок, доказывают звезды.

Международный день алопеции ежегодно отмечают в первую субботу августа. Алопеция считается аутоиммунным заболеванием, при котором организм отторгает собственные волосяные фолликулы. В результате происходит полное или частичное выпадение волос. В первом случае человек теряет не только волосы на голове, но также брови и ресницы. Алопеция не вызывает физических страданий, но психологически переносить ее сложно. Насмешки, обсуждения, бестактные вопросы — лишь малая часть тех сложностей, с которыми сталкиваются люди, живущие с этим диагнозом. Поэтому этот день призван привлечь внимание к проблеме и поддержать тех, кто столкнулся с этим заболеванием.

ТСН.ua решил присоединиться к празднованию Международного дня алопеции и посмотреть на проблематику под другим углом. К примеру, звезды доказали, что свои особенности можно легко превращать в достоинство, и лысина может быть привлекательной. Предлагаем вспомнить 10 самых сексуальных лысых мужчин планеты.

Брюс Уиллис

"Крепкий орешек" и кумир миллионов Брюс Уиллис без лишней скромности самый лысый актер современности.

© Associated Press
Associated Press

Дуэйн Джонсон

Кроме невероятной харизмы, таланта, популярности и горы мышц, бывший борец Дуэйн Джонсон еще и имеет огромное состояние и является одним из самых богатых актеров. По итогам 2019 года он находился на 2-м месте рейтинга; его заработок составил $ 87,5 млн долларов. И при чем здесь лысина?

© Associated Press
Associated Press

Джейсон Стэтхэм

Мужчины-англичане вообще мало кого могут оставить равнодушными. И лысина Джейсона Стейтема тому подтверждение.

© Associated Press
Associated Press

Марк Стронг

Марк Стронг только еще раз доказывает предыдущий тезис. Англичане обладают каким-то особым шармом.

© Associated Press
Associated Press

Вин Дизель

Звезда "Форсажа" не отстает — и также попадает в рейтинг самых сексуальных мужчин планеты. И довольно оправданно.

© Associated Press
Associated Press

Билли Зейн

Хотя в ранние годы звезда "Титаника" Билли Зейн был владельцем роскошной шевелюры, с годами его лысина только добавила харизмы. Как говорится, мужчины как хорошее вино — с годами становятся только лучше.

© Associated Press
Associated Press

Принц Уильям

Внук королевы Великобритании Елизаветы II кроме своего королевского происхождения известен облысением, однако это не мешает ему оставаться любимцем миллионов.

© Getty Images
Getty Images

Моби

Вот мы добрались до музыкантов. Мало кто сомневается в сексуальности Моби. А какую музыку он создает — хиты на все времена.

© Associated Press
Associated Press

Сил

Британский певец и обладатель трех музыкальных премий "Грэмми" также владеет безупречной лысиной. Кстати недавно он выступал на джазовом фестивале во Львове, поэтому посетители могли насладиться его невероятным голосом и вдоволь рассмотреть макушку.

© Associated Press
Associated Press

Зинедин Зидан

Рейтинг самых сексуальных лысых мужчин с достоинством завершает французский футболист и чемпион мира, легенда мирового футбола Зинедин Зидан.

© Associated Press
Associated Press
Дата публикации
Просмотры
683
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