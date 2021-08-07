Международный день алопеции: 10 самых сексуальных лысых мужчин планеты

Лысина — не порок, доказывают звезды.

Международный день алопеции ежегодно отмечают в первую субботу августа. Алопеция считается аутоиммунным заболеванием, при котором организм отторгает собственные волосяные фолликулы. В результате происходит полное или частичное выпадение волос. В первом случае человек теряет не только волосы на голове, но также брови и ресницы. Алопеция не вызывает физических страданий, но психологически переносить ее сложно. Насмешки, обсуждения, бестактные вопросы — лишь малая часть тех сложностей, с которыми сталкиваются люди, живущие с этим диагнозом. Поэтому этот день призван привлечь внимание к проблеме и поддержать тех, кто столкнулся с этим заболеванием.

ТСН.ua решил присоединиться к празднованию Международного дня алопеции и посмотреть на проблематику под другим углом. К примеру, звезды доказали, что свои особенности можно легко превращать в достоинство, и лысина может быть привлекательной. Предлагаем вспомнить 10 самых сексуальных лысых мужчин планеты.

Брюс Уиллис

"Крепкий орешек" и кумир миллионов Брюс Уиллис без лишней скромности самый лысый актер современности.

Associated Press

Дуэйн Джонсон

Кроме невероятной харизмы, таланта, популярности и горы мышц, бывший борец Дуэйн Джонсон еще и имеет огромное состояние и является одним из самых богатых актеров. По итогам 2019 года он находился на 2-м месте рейтинга; его заработок составил $ 87,5 млн долларов. И при чем здесь лысина?

Associated Press

Джейсон Стэтхэм

Мужчины-англичане вообще мало кого могут оставить равнодушными. И лысина Джейсона Стейтема тому подтверждение.

Associated Press

Марк Стронг

Марк Стронг только еще раз доказывает предыдущий тезис. Англичане обладают каким-то особым шармом.

Associated Press

Вин Дизель

Звезда "Форсажа" не отстает — и также попадает в рейтинг самых сексуальных мужчин планеты. И довольно оправданно.

Associated Press

Билли Зейн

Хотя в ранние годы звезда "Титаника" Билли Зейн был владельцем роскошной шевелюры, с годами его лысина только добавила харизмы. Как говорится, мужчины как хорошее вино — с годами становятся только лучше.

Associated Press

Принц Уильям

Внук королевы Великобритании Елизаветы II кроме своего королевского происхождения известен облысением, однако это не мешает ему оставаться любимцем миллионов.

Getty Images

Моби

Вот мы добрались до музыкантов. Мало кто сомневается в сексуальности Моби. А какую музыку он создает — хиты на все времена.

Associated Press

Сил

Британский певец и обладатель трех музыкальных премий "Грэмми" также владеет безупречной лысиной. Кстати недавно он выступал на джазовом фестивале во Львове, поэтому посетители могли насладиться его невероятным голосом и вдоволь рассмотреть макушку.

Associated Press

Зинедин Зидан

Рейтинг самых сексуальных лысых мужчин с достоинством завершает французский футболист и чемпион мира, легенда мирового футбола Зинедин Зидан.

Associated Press

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