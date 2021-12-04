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Международный день банков: поздравления для банкиров в стихах, прозе, поздравительные открытки.

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Международный день банков: поздравления для банкиров в стихах, прозе, поздравительные открытки.

Associated Press

В этот день можно поздравить банковских работников, вовлеченных в банковскую отрасль.

4 декабря в мире отмечается международный день банков. Этот праздник был внесен в список Всемирных дней и памятных дат ООН в декабре 2019 года. Соответствующее решение было принято в знак признания важности банков в устойчивом развитии государств и повышения уровня жизни их населения.

Этот день – прекрасный повод поздравить своих близких и знакомых, привлеченных к работе в банковских учреждениях.

Следует отметить, что в Украине также существует отдельный профессиональный праздник банкиров, который ежегодно отмечается 20 мая.

Поздравления с Днем банков в стихах

Лучший работник банковской сферы,
Прими поздравлений огромный букет!
Я пожелаю растущей карьеры
И сил тебе крепких на множество лет!

Пусть деньги текут бесконечным потоком
Не мимо, а прямо к тебе в кошелек,
И сбережений твоих будет столько,
Чтоб даже Билл Гейтс позавидовать смог!

***

Кредиты, карты, вклады,
Проценты, векселя.
Расчеты, депозиты,
Забыть о них нельзя.

И день, и ночь, как белка,
Все будни в колесе.
Любая переделка,
Всегда покой в душе.

Желаем Вам терпенья,
Немного вдохновения.
Приветливых клиентов,
Блистательных моментов!

***

Ипотека и кредиты,
Вклады, карточки счета —
Знает банковский работник,
Что его это дела!

Поздравляем от души вас,
И желаем не болеть,
И с клиентами без нервов
Разговаривать уметь!

Чтобы планы выполнялись —
По прозвонам, КВЦ,
Счастья, радости, везения,
И достигнуть жизни цель!

***

Работать в любом банке,
Конечно, нелегко!
Пора давать сотрудникам,
За вредность — молоко!

Уж сколько они маятся,
С клиентом бестолковым,
Их нервы напрягаются...
И каждый день все снова!

Давайте пожелаем им:
Конечно, не болеть,
И нас, таких вот — чайников,
Немного потерпеть!

Картинки и открытки ко Дню банков

С Международным днем банков / ©
С Международным днем банков
С Международным днем банков 2021 / ©
С Международным днем банков 2021
Поздравление с Международным днем банков / ©
Поздравление с Международным днем банков
Поздравление с Международным днем банков 2021 / ©
Поздравление с Международным днем банков 2021

Поздравление с Днем банков в прозе

Поздравляю с Международным днем банков и хочу пожелать вам работать с легкостью и вдохновением, жить с улыбкой и любовью. Желаю также ежедневных вкладов удачи в твою жизнь под большие проценты успеха и изобилия. Приятных клиентов, счастливых встреч и радостных новостей!

***

Поздравляю с Сеждунродным днем банков и хочу пожелать терпения, упорства, решительности и уверенности, успеха, успеха, благополучия и удачи. Пусть работается с интересом и энтузиазмом, а живется – с улыбкой и оптимизмом. Пусть не будет кризисов, а соответственно и проблем в твоей банковской деятельности, трудностей в личной жизни. Всех благ и изобилия!

***

Поздравляем с Международным днем банков! Желаем успешных трудовых будней, дальнейшего развития и процветания вашему банку, многочисленных состоятельных клиентов, обойти всех конкурентов! Всем сотрудникам – крепкого здоровья, личного счастья, семейного благополучия, мирного неба, любви и теплоты в отношениях!

***

Поздравляю всех банкиров с профессиональным праздником. Желаю финансового благополучия и экономической ситуации. Пусть работа доставляет удовольствие. Пусть в дружеском коллективе всегда будет общительный микроклимат, а начальство всегда оценивает вашу работу.

***

Поздравляю с Днем банков и искренне желаю качественно управлять делами, успевать на важных встречах своей жизни и окружать себя добрыми людьми, не терять оптимизма и сил, наполнять свою душу счастьем, а сердце любовью. Пусть никогда не будет финансовых проблем ни в жизни, ни в работе.

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