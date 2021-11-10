Международный день бухгалтера: поздравления в стихах, прозе, открытках, история праздника

Этот праздник ежегодно отмечают около 50 лет.

10 ноября в мире отмечается профессиональный праздник бухгалтеров – Международный день бухгалтера. Этот день отмечают во многих странах мира за исключением некоторых стран постсоветского пространства. В частности, в Украине День бухгалтера празднуют летом – 16 июля.

История праздника

Международный день бухгалтера, или Международный день бухгалтерии был введен в 1972 году под названием День бухгалтерской карьеры. В 1976 году это название заменили современным.

Дата празднования была выбрана из-за того, что именно 10 ноября 1494 г. венецианский математик Луки Пачоли издал книгу "Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita" ("Все об арифметике, геометрии и пропорциях"). В ней также содержалось подробное описание бухгалтерских ордеров, системы ежедневного сведения дебета и кредита, учета активов, пассивов, капитала и т.д. Благодаря этой книге Луку Пачоли прозвали "отцом бухгалтерии".

Несмотря на то, что в Украине принято отмечать День бухгалтера летом, это не повод оставлять сегодня своих знакомых без поздравлений или открыток.

Поздравления с Днем бухгалтера в стихах

С днем бухгалтера сегодня

Вас поздравим от души.

Все бухгалтеры в работе

Неизменно хороши!



Пусть все сходятся отчеты,

Дебет с кредитом идут.

А в семье и счастье личном

Радость греет и уют!



Пусть зарплаты начисления

Вдохновляют на свершения.

Будьте счастливы, богаты

И работе своей рады!

***

Дебет, кредит, бланки, карты,

Начисление всем зарплаты,

Сложный жизненный расчет...

Всем бухгалтерам — почет!



Вас сегодня поздравляем,

Благ всегда, во всем желаем,

Позитивнейших моментов,

Добросовестных клиентов!



На работе — лишь успехов,

Чтоб расчеты без огрехов

Были сделаны всегда...

Счастья, вам, бухгалтера!

***

Цифры выстроились в ряд.

Всем бухгалтерам: "Виват!",

Только прибыльных балансов,

Премий, собственных финансов,

Всяких благ, в делах удачи.

Только так, а не иначе.

***

С Днем бухгалтера поздравить

Вас сегодня я хочу.

Пусть балансы и отчеты

Будут все вам по плечу.



Пусть растет доход ваш личный,

Пусть проверка не грозит.

Мир финансовых просторов

Будет пусть для вас открыт.

***

В День бухгалтера желаю

Вам отличный коллектив,

Чтобы счастливы вы были,

Излучали позитив.



Чтобы всё всегда сходилось

И работалось легко,

Чтобы премия не снилась

И была всегда ого!

***

Бумаги, цифры, отчеты, графы,

Налоги, взносы, зарплаты, штрафы...

Бухгалтер помнит, поймет, найдет

Любую ошибку и недочет.



С бухгалтерским праздником вас поздравляем,

Зрения острого и терпенья желаем.

Пусть никогда не болит поясница,

Пусть долгий отпуск сегодня приснится!

Картинки и открытки для приветствия

С Днем бухгалтера

Поздравление с Днем бухгалтера

С Международным днем бухгалтера

Поздравление с Днем бухгалтера

Поздравление с Днем бухгалтера в прозе

Поздравляю с профессиональным праздником самых точных и прагматичных людей в этом мире! Бухгалтер — это профессия, требующая внимательности, ответственности и усидчивости, поэтому хочется пожелать вам терпения, трудолюбия, легкости в работе, побольше счастливых, спокойных моментов и запоминающихся выходных!

***

Властители финансов, повелители дебетов и кредитов, поздравляем вас с вашим профессиональным праздником! Пусть у вас все сходится, пусть всегда все ладится, пусть будет поменьше отчетов, и в радость пусть будет работа. Желаем хороших доходов, в душе отличной погоды!

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Спасибо за ваш профессионализм, за самые точны расчеты и просто достойную работу. Поздравляем с профессиональным праздником — Днём бухгалтера! Будь энергичны, оптимистичны и креативны. Не теряйте сноровку, приумножайте знания, добивайтесь всего задуманного! Сохраняйте баланс и гармонию как на работе, так и в семье!

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Поздравляем с профессиональным праздником всех бухгалтеров, спешим пожелать удачи в трудовой деятельности, слаженной и дружной работы в коллективе, новых свершений, успешного претворения планов в жизнь, душевной гармонии и здоровья.

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Сегодня день одной из самых ответственных и важных профессий — день бухгалтера! Поздравляю с этим днем, желаю добра, океан позитива, счастья, и просто быть удачливыми и не болеть всем представителям этой славной профессии!

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