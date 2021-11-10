Международный день бухгалтера: поздравления в стихах, прозе, открытках, история праздника

Этот праздник ежегодно отмечают около 50 лет.
10 ноября в мире отмечается профессиональный праздник бухгалтеров – Международный день бухгалтера. Этот день отмечают во многих странах мира за исключением некоторых стран постсоветского пространства. В частности, в Украине День бухгалтера празднуют летом – 16 июля.
История праздника
Международный день бухгалтера, или Международный день бухгалтерии был введен в 1972 году под названием День бухгалтерской карьеры. В 1976 году это название заменили современным.
Дата празднования была выбрана из-за того, что именно 10 ноября 1494 г. венецианский математик Луки Пачоли издал книгу "Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita" ("Все об арифметике, геометрии и пропорциях"). В ней также содержалось подробное описание бухгалтерских ордеров, системы ежедневного сведения дебета и кредита, учета активов, пассивов, капитала и т.д. Благодаря этой книге Луку Пачоли прозвали "отцом бухгалтерии".
Несмотря на то, что в Украине принято отмечать День бухгалтера летом, это не повод оставлять сегодня своих знакомых без поздравлений или открыток.
Поздравления с Днем бухгалтера в стихах
С днем бухгалтера сегодня
Вас поздравим от души.
Все бухгалтеры в работе
Неизменно хороши!
Пусть все сходятся отчеты,
Дебет с кредитом идут.
А в семье и счастье личном
Радость греет и уют!
Пусть зарплаты начисления
Вдохновляют на свершения.
Будьте счастливы, богаты
И работе своей рады!
***
Дебет, кредит, бланки, карты,
Начисление всем зарплаты,
Сложный жизненный расчет...
Всем бухгалтерам — почет!
Вас сегодня поздравляем,
Благ всегда, во всем желаем,
Позитивнейших моментов,
Добросовестных клиентов!
На работе — лишь успехов,
Чтоб расчеты без огрехов
Были сделаны всегда...
Счастья, вам, бухгалтера!
***
Цифры выстроились в ряд.
Всем бухгалтерам: "Виват!",
Только прибыльных балансов,
Премий, собственных финансов,
Всяких благ, в делах удачи.
Только так, а не иначе.
***
С Днем бухгалтера поздравить
Вас сегодня я хочу.
Пусть балансы и отчеты
Будут все вам по плечу.
Пусть растет доход ваш личный,
Пусть проверка не грозит.
Мир финансовых просторов
Будет пусть для вас открыт.
***
В День бухгалтера желаю
Вам отличный коллектив,
Чтобы счастливы вы были,
Излучали позитив.
Чтобы всё всегда сходилось
И работалось легко,
Чтобы премия не снилась
И была всегда ого!
***
Бумаги, цифры, отчеты, графы,
Налоги, взносы, зарплаты, штрафы...
Бухгалтер помнит, поймет, найдет
Любую ошибку и недочет.
С бухгалтерским праздником вас поздравляем,
Зрения острого и терпенья желаем.
Пусть никогда не болит поясница,
Пусть долгий отпуск сегодня приснится!
Картинки и открытки для приветствия
Поздравление с Днем бухгалтера в прозе
Поздравляю с профессиональным праздником самых точных и прагматичных людей в этом мире! Бухгалтер — это профессия, требующая внимательности, ответственности и усидчивости, поэтому хочется пожелать вам терпения, трудолюбия, легкости в работе, побольше счастливых, спокойных моментов и запоминающихся выходных!
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Властители финансов, повелители дебетов и кредитов, поздравляем вас с вашим профессиональным праздником! Пусть у вас все сходится, пусть всегда все ладится, пусть будет поменьше отчетов, и в радость пусть будет работа. Желаем хороших доходов, в душе отличной погоды!
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Спасибо за ваш профессионализм, за самые точны расчеты и просто достойную работу. Поздравляем с профессиональным праздником — Днём бухгалтера! Будь энергичны, оптимистичны и креативны. Не теряйте сноровку, приумножайте знания, добивайтесь всего задуманного! Сохраняйте баланс и гармонию как на работе, так и в семье!
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Поздравляем с профессиональным праздником всех бухгалтеров, спешим пожелать удачи в трудовой деятельности, слаженной и дружной работы в коллективе, новых свершений, успешного претворения планов в жизнь, душевной гармонии и здоровья.
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Сегодня день одной из самых ответственных и важных профессий — день бухгалтера! Поздравляю с этим днем, желаю добра, океан позитива, счастья, и просто быть удачливыми и не болеть всем представителям этой славной профессии!
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