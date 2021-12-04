Международный день добровольцев: лучшие поздравления в стихах, прозе, картинках, история праздника

Международный день добровольцев ежегодно отмечается 5 декабря.
5 декабря отмечается Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития. Этот праздник посвящен всем, кто занимается волонтерством.
История праздника
В 1985 г. Генеральная Ассамблея ООН предложила правительствам ежегодно 5 декабря отмечать Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития (International Volunteer Day for Economic and Social Development).
Добровольцы (а в последние годы все чаще можно услышать трансформированное из английского – волонтеры) – это люди, которые тратят свое свободное время на благо общества. Сферы деятельности, в которых можно увидеть безвозмездную работу добровольцев, поистине многочисленны и многообразны.
Организация Объединенных Наций проводит политику, направленную на поддержание деятельности добровольцев и повышение информированности об их службе с целью привлечения большего количества людей в ряды волонтеров по всему миру.
Стоит отметить, что в Украине отдельно празднуется День украинского добровольца. Этот праздник ежегодно проводится 14 мая.
Поздравления с Днем добровольцев в стихах
Труд добровольцев важен, нужен,
Они меняют мир порой
Тем, что в дожди, жару и стужу
Поддержат дружеской рукой.
Не ждут оплаты, поощрения,
Спокойно отдают свой труд.
У них такая точка зрения,
Они так чувствуют, живут.
Спасибо тем, кто помогает
Всем, кто слабей. Извечно так:
Кто чувствует и понимает,
В тех доброта — отличья знак.
***
***
Спасибо вам за добровольный труд,
Он всеми нами ценится вдвойне!
Пусть вас всегда успехи в жизни ждут,
Такие люди нам нужны в стране!
Готовы показать другим пример,
Как здорово добро всегда творить!
Не требуя совсем наград взамен,
Вы мир хотите в сказку превратить!
Спасибо вам за светлые дела,
Пускай вам все сторицею вернется,
Желаем, чтобы жизнь ваша была
Счастливой и залитой ярким солнцем!
***
Доброволец — важное призвание,
Это человек с большой душой,
И всегда достоин почитания
За поступок добрый, золотой
С вами мир весь к лучшему меняется,
В светлый путь уверенность растёт.
На вас глядя, дети пусть стараются
Добрых дней вершить круговорот!
***
Благодарим вас, волонтеры,
За честный, добровольный труд,
Свернуть вы все готовы горы,
Ведь люди помощи так ждут!
Добро творите, пусть всегда
Дела благие удаются!
За годы честного труда
Благодеяния к вам вернется!
***
Добровольцем быть непросто —
Сила, смелость здесь нужна,
Пожелаем Вам успехов,
Бодрости, здоровья на века.
Пусть сопутствует удача,
В службе и делах везет
Мира, добра и счастья,
Пусть стороной обходят ненастья.
Картинки и открытки ко Дню добровольцев
Поздравления с Днем добровольцев в прозе
Вы – люди, помогающие другим, жертвуете собой и даже своими жизнями. Мы поздравляем вас и желаем выдержки, надежд и благополучия. Пусть ваш труд приносит мир и счастье.
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Поздравляем с Днем добровольцев, желаем Вам сил и твердости духа, энергии и оптимизма, благополучия и надежного тыла в семье. Пусть и в мирное время в Вашей жизни находится место благородных поступков и подвигов, смелости и ярких побед!
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Поздравляю всех добровольцев, которые напоминают, что мы должны отстаивать благополучие и счастье. Пусть вам не приходится сталкиваться со злом, а добро всегда будет на вашей стороне!
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Примите искренние поздравления с Международным днем добровольца! Желаю Вам добра, мира, согласия, здоровья! Неисчерпаемой жизненной энергии для новых свершений!
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