Международный день добровольцев: лучшие поздравления в стихах, прозе, картинках, история праздника

Международный день добровольцев ежегодно отмечается 5 декабря.

5 декабря отмечается Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития. Этот праздник посвящен всем, кто занимается волонтерством.

История праздника

В 1985 г. Генеральная Ассамблея ООН предложила правительствам ежегодно 5 декабря отмечать Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития (International Volunteer Day for Economic and Social Development).

Добровольцы (а в последние годы все чаще можно услышать трансформированное из английского – волонтеры) – это люди, которые тратят свое свободное время на благо общества. Сферы деятельности, в которых можно увидеть безвозмездную работу добровольцев, поистине многочисленны и многообразны.

Организация Объединенных Наций проводит политику, направленную на поддержание деятельности добровольцев и повышение информированности об их службе с целью привлечения большего количества людей в ряды волонтеров по всему миру.

Стоит отметить, что в Украине отдельно празднуется День украинского добровольца. Этот праздник ежегодно проводится 14 мая.

Поздравления с Днем добровольцев в стихах

Труд добровольцев важен, нужен,

Они меняют мир порой

Тем, что в дожди, жару и стужу

Поддержат дружеской рукой.



Не ждут оплаты, поощрения,

Спокойно отдают свой труд.

У них такая точка зрения,

Они так чувствуют, живут.



Спасибо тем, кто помогает

Всем, кто слабей. Извечно так:

Кто чувствует и понимает,

В тех доброта — отличья знак.

***

***

Спасибо вам за добровольный труд,

Он всеми нами ценится вдвойне!

Пусть вас всегда успехи в жизни ждут,

Такие люди нам нужны в стране!



Готовы показать другим пример,

Как здорово добро всегда творить!

Не требуя совсем наград взамен,

Вы мир хотите в сказку превратить!



Спасибо вам за светлые дела,

Пускай вам все сторицею вернется,

Желаем, чтобы жизнь ваша была

Счастливой и залитой ярким солнцем!

***

Доброволец — важное призвание,

Это человек с большой душой,

И всегда достоин почитания

За поступок добрый, золотой

С вами мир весь к лучшему меняется,

В светлый путь уверенность растёт.

На вас глядя, дети пусть стараются

Добрых дней вершить круговорот!

***

Благодарим вас, волонтеры,

За честный, добровольный труд,

Свернуть вы все готовы горы,

Ведь люди помощи так ждут!



Добро творите, пусть всегда

Дела благие удаются!

За годы честного труда

Благодеяния к вам вернется!

***

Добровольцем быть непросто —

Сила, смелость здесь нужна,

Пожелаем Вам успехов,

Бодрости, здоровья на века.



Пусть сопутствует удача,

В службе и делах везет

Мира, добра и счастья,

Пусть стороной обходят ненастья.

Картинки и открытки ко Дню добровольцев

С Днем добровольцев

Поздравлением с Днем добровольцев

С Международным днем добровольцев

Поздравление с Международным Днем добровольцев

Поздравления с Днем добровольцев в прозе

Вы – люди, помогающие другим, жертвуете собой и даже своими жизнями. Мы поздравляем вас и желаем выдержки, надежд и благополучия. Пусть ваш труд приносит мир и счастье.

***

Поздравляем с Днем добровольцев, желаем Вам сил и твердости духа, энергии и оптимизма, благополучия и надежного тыла в семье. Пусть и в мирное время в Вашей жизни находится место благородных поступков и подвигов, смелости и ярких побед!

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Поздравляю всех добровольцев, которые напоминают, что мы должны отстаивать благополучие и счастье. Пусть вам не приходится сталкиваться со злом, а добро всегда будет на вашей стороне!

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Примите искренние поздравления с Международным днем добровольца! Желаю Вам добра, мира, согласия, здоровья! Неисчерпаемой жизненной энергии для новых свершений!

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