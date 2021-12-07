Международный день художника: искренние поздравления в стихах, прозе, открытках, история праздника

8 декабря отмечается Международный день художника, основанный в 2007 году Международной Ассоциацией "Искусство народов мира".
История праздника
8 декабря – не единственная дата, связанная с профессией художника. К примеру, Украина празднует этот день в октябре. Некоторые творческие объединения предлагают проведение праздника 25 октября, в день рождения Пабло Пикассо, которого мастера и знатоки живописи считают величайшим художником 20 века.
День художника – это праздник не только профессионалов и любителей живописи. Творчество сохраняет в человеке возможность радоваться миру и любить его. Поэтому сегодняшний праздник – для всех любителей прекрасного.
Картинки и открытки для приветствия
Поздравление с Днем художника — прикольные sms
Пусть вдохновенье чаще посещает,
От красоты, что жизнь так освещает
Звенит пусть колокольчиком всегда
Душа художника, творить зовет мечта.
Работалось всегда, чтоб хорошо,
А в сердце было и покойно, и тепло,
Всегда ценить любой короткий миг,
Особого рассвета первый робкий блик.
Когда темно, чтоб видели душой!
Работы замечательной, известности большой!
Успехов вам в погоне за мечтой!
***
Ты всегда творишь шедевры,
Только кисть находят руки.
С праздником тебя, художник,
Пусть душа не знает скуки.
Пусть гордится Украина,
И известность ей приносишь,
Ведь прекрасно ты рисуешь,
А взамен лишь счастья просишь.
***
Все красоты Украины
Можешь ты изобразить,
Дар тебе дан очень сильный,
В этом сложно возразить.
Пусть висят твои шедевры
В галереях напоказ,
Ждёт успех твою карьеру,
И доход взлетит в сто раз!
***
Поздравляем с Днем художника! Рисовать можно не только для галерей, но и для души... Так пусть для твоего хобби всегда находится минутка и нужные материалы! Будь человеком творческим и жизнерадостным, ведь мир такой большой и нуждается в твоей особой художественной оценке!
***
В твой профессиональный День художника хочу пожелать, чтобы выставки проходили в лучших галереях мира, чтобы коллекционеры становились в очередь за твоими шедеврами, а на аукционах всегда устанавливались новые ценовые рекорды.
***
В этот замечательный День художника желаю, чтобы все упомянутые мечты и пожелания осуществились так быстро, как краска высыхает на холсте, чтобы свежий блеск цветов никогда не потухал, а запах краски всегда наполнял сердце радостью и креативом.
***
В День художника — примите мои поздравления и похвалы за то, что с головой погружаясь в творчество, вы не забываете и о том, что нет предела совершенствованию таланта! Я желаю вам достигать желаемых вершин и всегда ценить себя достойно!
***
Кто сказал, что художник пишет натюрморты? Рисуй то, что душа пожелает, и завоевывай большим талантом поклонников! Без тревог и волнений делай свою судьбу, как главный и прекрасный свой шедевр! Дай свободу творческой страсти!
Читайте также:
- С Днем ангела Екатерины: оригинальные поздравления с именинами в стихах, открытках и картинках
- Доброе утро: пожелание доброго утра в прозе, своими словами, в картинках
- С днем рождения: лучшие поздравления в стихах, прозе, картинках