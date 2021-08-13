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Международный день левши: история праздника, поздравления, открытки, прикольные sms

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Международный день левши: история праздника, поздравления, открытки, прикольные sms

Pexels

Этот праздник отмечается ежегодно 13 августа.

Сегодня, 13 августа, в мире отмечается Международный день левши. Этот неофициальный праздник призван обратить внимание на неудобства, которые существуют в бытовой жизни людей, которые в основном пользуются левой рукой.

История праздника

По некоторым источникам, впервые этот день был отмечен 13 августа 1976 года по инициативе Lefthanders International. Цель акции — обратить внимание производителей различного оборудования на проблемы левшей: при работе на оборудовании для правшей левши совершают неестественные для них движения, в результате чаще получают нервный и мышечный стресс. Согласно проведенному в США в 1991 году исследованию, в результате этого левши чаще гибнут в авариях на производстве.

Кроме того, до сих пор существует практика, когда левшей и в школе, и домашних условиях пытаются переучить делать все правой рукой, что нередко вызывает психологические стрессы и понижает успеваемость учеников.

Вместе с тем, левши так же как и правши могут добиваться больших успехов, строить успешную карьеру и даже становиться супер-звездами. Самые известные голливудские звезды-левши — Брюс Уиллис, Анджелина Джоли, Джессика Альба, Джулия Робретс, Том Круз, Николь Кидман, Барак Обама и многие другие.

Интересные факты о леворуких

  1. Чем позже женщина становится матерью, тем больше вероятность того, что у нее родится левша.
  2. Когда младенца кладут на живот, правши поворачивают голову направо. Левши обычно поворачивают голову налево или не отдают предпочтение одной стороне.
  3. Среди левшей больше мужчин, чем женщин.
  4. В среднем левши достигают половой зрелости позже, чем правши.
  5. Люди, кроме руки, имеют также такие доминирующие части тела, как глаза, нога и ухо.
  6. Скорость связи между левым и правым полушариями коры головного мозга у левшей намного выше, что означает их преимущество при работе с большим количеством импульсов.
  7. Леворукие люди обычно рисуют изображения, на которых взгляды нарисованных существ направлены вправо.
© Pexels
Pexels

Поздравления с днем левши — прикольные sms

Кто сказал, что писать левой рукой неудобно, он не знаком с создателями мира, покорившими сердца людей своим талантом. Сегодня, в День левши, желаем вам, оригинальным и гениальным леворуким, отдохнуть от тяжелых забот. Пусть в ваших семьях процветает радость, уважение, любовь и понимание, а на работе всегда ждет успех!

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Сегодня Международный день левши. Левши — люди творческие, креативные, имеющих сильный характер. Этому есть подтверждение на примерах многих знаменитых людей — мировых политиков, писателей, музыкантов, актеров и режиссеров. Желаем всем левшам успехов в достижении цели!

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Поздравляю с вашим днем! Пусть удача улыбается, а жизнь приносит только приятные сюрпризы. Желаю, чтобы ваш талант раскрылся, а все мечты сбылись!

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Поздравляю с Днем левшей. Пусть творчество, невероятный ум и умение достигать целей помогут тебе наслаждаться успехами. Желаю яркой жизни, гладкой дороги к цели и благополучия.

Картинки и открытки для поздравления

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