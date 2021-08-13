Международный день левши: история праздника, поздравления, открытки, прикольные sms

Этот праздник отмечается ежегодно 13 августа.

Сегодня, 13 августа, в мире отмечается Международный день левши. Этот неофициальный праздник призван обратить внимание на неудобства, которые существуют в бытовой жизни людей, которые в основном пользуются левой рукой.

История праздника

По некоторым источникам, впервые этот день был отмечен 13 августа 1976 года по инициативе Lefthanders International. Цель акции — обратить внимание производителей различного оборудования на проблемы левшей: при работе на оборудовании для правшей левши совершают неестественные для них движения, в результате чаще получают нервный и мышечный стресс. Согласно проведенному в США в 1991 году исследованию, в результате этого левши чаще гибнут в авариях на производстве.

Кроме того, до сих пор существует практика, когда левшей и в школе, и домашних условиях пытаются переучить делать все правой рукой, что нередко вызывает психологические стрессы и понижает успеваемость учеников.

Вместе с тем, левши так же как и правши могут добиваться больших успехов, строить успешную карьеру и даже становиться супер-звездами. Самые известные голливудские звезды-левши — Брюс Уиллис, Анджелина Джоли, Джессика Альба, Джулия Робретс, Том Круз, Николь Кидман, Барак Обама и многие другие.

Интересные факты о леворуких

Чем позже женщина становится матерью, тем больше вероятность того, что у нее родится левша. Когда младенца кладут на живот, правши поворачивают голову направо. Левши обычно поворачивают голову налево или не отдают предпочтение одной стороне. Среди левшей больше мужчин, чем женщин. В среднем левши достигают половой зрелости позже, чем правши. Люди, кроме руки, имеют также такие доминирующие части тела, как глаза, нога и ухо. Скорость связи между левым и правым полушариями коры головного мозга у левшей намного выше, что означает их преимущество при работе с большим количеством импульсов. Леворукие люди обычно рисуют изображения, на которых взгляды нарисованных существ направлены вправо.

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Поздравления с днем левши — прикольные sms

Кто сказал, что писать левой рукой неудобно, он не знаком с создателями мира, покорившими сердца людей своим талантом. Сегодня, в День левши, желаем вам, оригинальным и гениальным леворуким, отдохнуть от тяжелых забот. Пусть в ваших семьях процветает радость, уважение, любовь и понимание, а на работе всегда ждет успех!

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Сегодня Международный день левши. Левши — люди творческие, креативные, имеющих сильный характер. Этому есть подтверждение на примерах многих знаменитых людей — мировых политиков, писателей, музыкантов, актеров и режиссеров. Желаем всем левшам успехов в достижении цели!

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Поздравляю с вашим днем! Пусть удача улыбается, а жизнь приносит только приятные сюрпризы. Желаю, чтобы ваш талант раскрылся, а все мечты сбылись!

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Поздравляю с Днем левшей. Пусть творчество, невероятный ум и умение достигать целей помогут тебе наслаждаться успехами. Желаю яркой жизни, гладкой дороги к цели и благополучия.

Картинки и открытки для поздравления

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