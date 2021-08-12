Международный день молодежи 2021: история праздника, поздравления в открытках, прикольных sms, прозе

Международный день молодежи ежегодно отмечается 12 августа.

Когда отмечается день молодежи?

Международный день молодежи отмечается ежегодно 12 августа с целью напомнить о роли молодых людей в развитии и построении мира, и повседневных проблемах, стоящих на их пути.

История праздника День молодежи в мире и в Украине

Идея празднования этого дня была предложена 1991 молодежью, собравшейся в Вене (Австрия) на I сессии Всемирного молодежного форума системы ООН. Решение было поддержано лишь через семь лет — на I сессии Всемирной конференции министров по делам молодежи, проходившей в Лиссабоне 8-12 августа 1998 года. А еще через год его приняла Генеральная Ассамблея ООН, поэтому в 1999 году 12 августа было объявлено Международным днем молодежи.

Впервые Международный день молодежи праздновался 12 августа 2000 года и ежегодно он имеет определенную основную тематику. Например, в прошлом году она была такой: "Привлечение молодежи к глобальным действиям". Тема Международного дня молодежи 2021 — "Трансформация пищевых систем: инновации молодежи для здоровья человека и планеты".

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В Украине этот день традиционно отмечался в последнее воскресенье июня, однако в следующем году оно впервые будет проводиться вместе со всем миром. Эти изменения ввел президент Украины Владимир Зеленьский, он подписал соответствующий указ №333/2021 в июле 2021 года с целью поддержки стремления украинской молодежи к интеграции в европейское сообщество, утверждение ценностей демократии и свободы, а также учитывая инициативу молодежных организаций и движений. Поскольку документ вступает в силу 1 января 2021, День молодежи Украина будет праздновать вместе со всеми 12 августа начиная с 2022 года.

Кого можно считать молодежью?

Возрастная группа, которая определена как молодежь в ООН — это люди в возрасте от 15 до 24 лет. В Украине этот диапазон шире — от 14 до 35 лет. Сегодня в мире проживает рекордное число молодых людей — около 1,8 миллиарда детей, подростков и юношей. Один из 10 детей находится в зоне конфликта, более полумиллиарда в бедности, а 24 миллиона из них не ходят в школу. Каждый день около 30 000 детей умирают от нищеты. Ежедневно 7 000 молодых людей заражаются ВИЧ-инфекцией. Международный день молодежи призван еще раз обратить внимание на указанные проблемы и искать возможности их решения.

Как празднуют день молодежи

В День молодежи принято поощрять и награждать успехи талантливой молодежи в различных профессиональных областях — ученых, производственников, военных, спортсменов, артистов. В разных странах по этому поводу вручаются премии.

Кроме того, в этот праздник во многих городах устраивают фестивали, концерты, выступления, флешмобы, кинопоказы, квесты, конкурсные программы, спортивные соревнования, развлечения, мастер-классы, выставки, конференции, проводятся форумы и тематические дискуссии.

Поздравления с днем молодежи — прикольные sms

Этот праздник не для тех,

Кто не любит громкий смех,

Кому бурно веселиться

Запрещает поясница.



Всем, кто бодр и без зарядки,

Кто не мыслит жизнь без схватки,

Кто наивен, дерзок, смел,

Кто для взрослых не дозрел.



Всем, кто молод, счастлив, грешен,

Орденами не увешан,

Этот день, по праву, ваш,

Все в отрыв, запреты — блажь.

***

С днем молодежи, молодёжь,

Забудьте ревность, страх и ложь,

Пусть в жизни вам во всем везет,

Пусть каждый цель свою найдет.



И не ленитесь, не робейте,

А в жизнь вы путь себе пробейте,

Идите лишь вперед, наверх,

Пускай сопутствует успех.

***

Тебя не сомневайся,

В жизни ждет успех,

Радуйся и улыбайся,

Ты супер, лучше всех!

Пусть будет все отлично,

И классно у тебя,

Только непременно,

Верь в счастье и в себя!

***

С Днём молодёжи тебя поздравляю,

Желаю к успеху открытых дорог,

Пусть дни беззаботно твои пролетают

Без встреч неприятных, обид и тревог.



Энергия бьёт пусть весёлым фонтаном,

И ловко желания сбудутся все,

И в жизни желаю тебе, постоянно

По белой к удаче шагать полосе!

***

Праздник замечательный,

Весёлый, озорной...

С друзьями обязательно

Устрой поход в кино,

А потом на танцы —

До самого утра.

У молодых — все шансы.

Прекрасная пора!

Сил и оптимизма вам,

И творческих удач,

Пусть для вас не будет

Непосильных вам задач.

Картинки и открытки для поздравления

Поздравления в прозе

Девушки и юноши, поздравляем! День молодежи — тот самый повод встретиться и хорошо провести время. Здоровья вам и хорошего настроения!

***

В день молодежи желаем радостных событий в жизни! Пусть у вас будет больше поводов для веселья и радости, реализовать себя, чтобы все получалось и любые мечты сбывались как можно чаще!

***

С Днем молодежи! Желаем всегда оставаться молодым в душе, чтобы счастьем и смехом светились глаза, а Вы всегда были способны на безумные поступки.

***

Юноши и девушки! Расширяйте круг своих друзей, пока вы молоды. Друзья дороже всякого богатства, богатство — дело случая, но если у вас много друзей, то хотя бы один из них так сумеет помочь вам в трудную минут. Ведь если судьба благосклонна к человеку и хочет одарить его величайшим счастьем на свете, она дает ему верных друзей !

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