Международный день педиатра: лучшие поздравления в стихах, прозе, картинках, история праздника

Празднование Дня педиатра неразрывно связано со Всемирным днем ребенка.

20 ноября в мире отмечается Всемирный день педиатра. Празднование Дня педиатра неразрывно связано с празднованием Всемирного дня ребенка.

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История праздника

Поздравления с Днем педиатра украинские врачи получают 20 ноября во Всемирный день ребенка. Эта дата была выбрана не случайно, ведь 20 ноября 1959 года Генеральная ассамблея ООН приняла Декларацию прав ребенка, а в 1989 году — Конвенцию прав ребенка, являющуюся основным международным документом по защите прав детей. Помимо Украины 20 ноября День педиатра отмечают еще в 130 странах мира.

Празднование Дня педиатра – это еще одна возможность привлечь внимание широкой общественности к вопросам обеспечения здоровья и благополучия детей во всем мире. Особую роль в поддержке детского здоровья играют врачи-педиатры. Специалисты этого профиля заботятся о здоровье малыша с первого момента жизни. Педиатр консультирует родителей по поводу того, как вырастить малыша максимально здоровым и следит за здоровьем ребенка вплоть до его совершеннолетия.

Традиционно День педиатра отмечается благотворительными акциями, медицинскими симпозиумами, конференциями. Обмен опытом и медицинским образованием в области педиатрии становятся основными темами подобных мероприятий.

Поздравления с Днем педиатра в стихах

Лечить деток — это подвиг

И призвание души.

Любят вас и ценят очень

Взрослые и малыши.



В день профессии желаю

Вам успехов и побед.

Чтобы сами не болели,

Никогда не знали бед.

***

Детский врач не просто доктор,

Он актёр и добрый друг.

Без добра с детьми не просто

И без чутких тёплых рук.



Пусть вернётся Вам с процентом

Свет улыбок, доброта.

Пусть салют из комплиментов

Вас преследует всегда.

***

Лечить детей — твое призвание,

Так важен твой огромный труд!

Пускай легко твои познания

Здоровье деткам всем вернут!



Желаю правильных решений

И благодарных пациентов,

А также новых достижений

И сотни радостных моментов!

***

Педиатр — лучший врач,

Стойко терпит детский плач,

Если что-то заболит —

Вмиг причину устранит.



За отзывчивость и чуткость

Пусть вас каждую минутку

Будет счастье окружать,

И дела пойдут на пять!

***

С Днем педиатра

Поздравлю врачей,

Которым своих

Доверяем детей.

Желаем, чтоб деток

Вы наших лечили,

Чтобы они здоровыми были.

Чтоб детский смех

Над планетой звенел,

Чтобы никто

Из детей не болел.

Мы вам, педиатры,

Скажем, спасибо,

За деток здоровых,

Веселых, счастливых.

Картинки и открытки ко Дню педиатра

С Днем педиатра

Поздравление с Днем педиатра

С Международным днем педиатра

Поздравление с Международным днем педиатра

Поздравление с Днем педиатра в прозе

Поздравляю Днем педиатра. Желаю благодарной и успешной работы, интересных идей и высоких успехов в деятельности, индивидуального подхода к каждому ребенку, отсутствия тяжелых заболеваний и диагнозов, искренних улыбок и понимания, общественного уважения и семейного благополучия.

***

Есть такая профессия – детей лечить. В любую погоду вы спешите на вызов, если малыш заболел. Для каждой взволнованной мамы найдете нужное слово. Врачи-педиатры – настоящие феи в белых халатах! В ваш профессиональный праздник хочется пожелать неисчерпаемого запаса душевных сил и побольше счастливых здоровых детей вокруг в награду за ваш труд.

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Не существует профессии более важной, чем врач, но и среди врачей есть выделяющиеся. И это педиатры. Именно вы сохраняете здоровье тех, кто важен для нас больше всего наших детей. С Днем Педиатра, и пусть все ваши маленькие пациенты поправляются как можно скорее.

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Вы – профессионалы своего дела! Желаем вам профессиональных свершений, крепкого здоровья, отличной оплаты труда. Пусть дети отвечают вам улыбкой и смехом, а родители радовались здоровью малыша.

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С Днем педиатра. Желаю, чтобы все дети были здоровы, чтобы работа приносила удовольствие от общения с маленькими пациентами и оставляла огромный заряд положительной энергии. Успехов Вам, замечательного настроения, бодрости, радости сердца и удачи на любом пути.

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