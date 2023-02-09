Международный день стоматолога 2023 года: поздравления в прозе и стихах

9 февраля отмечается Международный день стоматолога. Не забудьте поздравить своих родных и близких, связанных с этой профессией. ТСН.ua подобрал для вас картинки на украинском языке и поздравления в прозе и стихах.
Праздник приурочен ко дню памяти святой Аполлонии. Эта христианка пострадала за свою веру. К мученице обращаются с молитвами, когда болят зубы. Верующие считают, что исцеление приходит моментально.
Международный день стоматолога: картинки, проза и стихи
Путь к успеху твой недолог,
Ты же супер стоматолог,
И боится, как огня,
Вредный кариес тебя!
С твоим Днем! Живи красиво,
Интересно и счастливо,
Чтобы радость через край,
В личной жизни — сладкий рай!
***
Поздравляю с профессиональным праздником укротителя кариеса и обладателя пломб! Желаю успехов, инновационных методов работы, благодарных и белых улыбок пациентов. Пусть работа доставляет удовольствие – от деятельности, дохода и коллектива!
***
Спешу поздравить с Днем дантиста!
Доход пусть ввысь растет всегда,
Работай качественно, быстро
И кайф лови лишь от труда!
Приводят пусть твои клиенты
К тебе родню, своих друзей!
Лишь для тебя все комплименты,
Ты ас в профессии своей!
***
Желаем благополучия и довольства, внимания и отзывчивости к каждому. Пусть благодаря Вашим трудам и умелым рукам, на лицах людей сверкает красивая улыбка, заряжающая теплом и добротой, дарит вдохновение и отличное настроение. С днем стоматолога!
***
Сегодня день не иммунолога,
Не аллерголога, а стоматолога!
Желаем Вам всего прекрасного:
Здоровья, счастья, неба ясного!
Пусть все чудесно получается,
И люди добрые встречаются,
Чтоб пациенты все лояльные,
И каждый месяц — премиальные!
***
Поздравляю тебя с Днем стоматолога от всего сердца! Желаю тебе всегда отлично делать свою работу и радовать пациентов красивыми улыбками! Пусть зарплата тебя только радует, а каждый день дарит новые возможности и блестящие успехи!
***
В стоматологии ты спец
И зубы лечишь безупречно!
Неважно, клык или резец —
С твоим трудом всё служит вечно.
Так пусть рука будет крепка,
Работа радость доставляет,
А беды, словно горсть песка,
Легко сквозь пальцы утекают!
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Поздравляю вас с профессиональным праздником, дорогие и уважаемые врачи-стоматологи! Спасибо вам за благородную и важную работу – дарить миру красивые, сияющие улыбки людей! Пусть ваша жизнь будет всегда наполнена позитивом, благодарностью клиентов. Здоровья вам и удачи, мира и благополучия!
***
Очень важная работа
Зубы людям всем лечить,
Пожелаем мы в Ваш праздник
Свое призвание любить,
Чтоб профессия такая
Много денег принесла,
И чтоб жизнь у Вас веселой
И счастливою была!
***
Поздравляю с Международным днем стоматолога. Желаю, чтобы на эмали счастья не было кариеса. Желаю, чтобы каждый пациент уходил от Вас здоровым и веселым. Желаю ослепительной улыбки и массу удовольствий в жизни. Желаю высокой зарплаты и белой репутации!
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