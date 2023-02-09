Международный день стоматолога 2023 года: поздравления в прозе и стихах

9 февраля отмечается Международный день стоматолога. Не забудьте поздравить своих родных и близких, связанных с этой профессией. ТСН.ua подобрал для вас картинки на украинском языке и поздравления в прозе и стихах.

Праздник приурочен ко дню памяти святой Аполлонии. Эта христианка пострадала за свою веру. К мученице обращаются с молитвами, когда болят зубы. Верующие считают, что исцеление приходит моментально.

Международный день стоматолога: картинки, проза и стихи

Путь к успеху твой недолог,

Ты же супер стоматолог,

И боится, как огня,

Вредный кариес тебя!



С твоим Днем! Живи красиво,

Интересно и счастливо,

Чтобы радость через край,

В личной жизни — сладкий рай!

День стоматолога: картинка / Фото: ТСН.ua

***

Поздравляю с профессиональным праздником укротителя кариеса и обладателя пломб! Желаю успехов, инновационных методов работы, благодарных и белых улыбок пациентов. Пусть работа доставляет удовольствие – от деятельности, дохода и коллектива!

День стоматолога: картинка / Фото: ТСН.ua

***

Спешу поздравить с Днем дантиста!

Доход пусть ввысь растет всегда,

Работай качественно, быстро

И кайф лови лишь от труда!



Приводят пусть твои клиенты

К тебе родню, своих друзей!

Лишь для тебя все комплименты,

Ты ас в профессии своей!

День стоматолога: картинка / Фото: ТСН.ua

***

Желаем благополучия и довольства, внимания и отзывчивости к каждому. Пусть благодаря Вашим трудам и умелым рукам, на лицах людей сверкает красивая улыбка, заряжающая теплом и добротой, дарит вдохновение и отличное настроение. С днем стоматолога!

День стоматолога: картинка / Фото: ТСН.ua

***

Сегодня день не иммунолога,

Не аллерголога, а стоматолога!

Желаем Вам всего прекрасного:

Здоровья, счастья, неба ясного!



Пусть все чудесно получается,

И люди добрые встречаются,

Чтоб пациенты все лояльные,

И каждый месяц — премиальные!

День стоматолога: картинка / Фото: ТСН.ua

***

Поздравляю тебя с Днем стоматолога от всего сердца! Желаю тебе всегда отлично делать свою работу и радовать пациентов красивыми улыбками! Пусть зарплата тебя только радует, а каждый день дарит новые возможности и блестящие успехи!

День стоматолога: картинка / Фото: ТСН.ua

***

В стоматологии ты спец

И зубы лечишь безупречно!

Неважно, клык или резец —

С твоим трудом всё служит вечно.



Так пусть рука будет крепка,

Работа радость доставляет,

А беды, словно горсть песка,

Легко сквозь пальцы утекают!

День стоматолога: картинка / Фото: ТСН.ua

***

Поздравляю вас с профессиональным праздником, дорогие и уважаемые врачи-стоматологи! Спасибо вам за благородную и важную работу – дарить миру красивые, сияющие улыбки людей! Пусть ваша жизнь будет всегда наполнена позитивом, благодарностью клиентов. Здоровья вам и удачи, мира и благополучия!

День стоматолога: картинка / Фото: ТСН.ua

***

Очень важная работа

Зубы людям всем лечить,

Пожелаем мы в Ваш праздник

Свое призвание любить,

Чтоб профессия такая

Много денег принесла,

И чтоб жизнь у Вас веселой

И счастливою была!

День стоматолога: картинка / Фото: ТСН.ua

***

Поздравляю с Международным днем стоматолога. Желаю, чтобы на эмали счастья не было кариеса. Желаю, чтобы каждый пациент уходил от Вас здоровым и веселым. Желаю ослепительной улыбки и массу удовольствий в жизни. Желаю высокой зарплаты и белой репутации!

Читайте также: