Международный день студента 2022 года: картинки на украинском языке, поздравления в прозе и стихах

Международный день студента 2024 года: картинки на украинском языке, поздравления в прозе и стихах / © Фото из открытых источников

Реклама

А если вы хотите узнать, какие еще праздники ждут украинцев в ноябре 2024 года, стоит прочесть календарь праздников в ноябре 2026 года.

Международный день студента: история

Хотя это очень популярный, веселый и шумный праздник для всех студентов сегодня, но начался он с трагедии. 28 октября 1939 г. подразделениями СС и полиции в Праге (Чехия) была разогнана демонстрация, приуроченная к 21-й годовщине образования Чехословацкой республики. В результате столкновений студент медицинского факультета Ян Оплетал получил ранение, от которого 11 ноября молодой человек скончался.

Реклама

15 ноября молодежь собралась для того, чтобы провести его на похороны, но процессия быстро переросла в акцию протеста против оккупации. В ней приняли участие тысячи человек.

Реклама

На следующий день Адольф Гитлер в Берлине созвал совещание, где приняли решение закрыть все высшие учебные заведения в Чехии на три года. Однако этот срок не выдержал из-за начала боевых действий по всей территории Европы. Открылись университеты только после победы над гитлеровской Германией.

17 ноября 1939 года по стране прокатились массовые аресты студентов. В чешских тюрьмах казнили 9 активистов и представителей студенческих и молодежных организаций. А еще 1200 молодых людей отправили в концлагерь Заксенгаузен.

Во время этих погромов большинство студентов получили всевозможные увечья. Немецкие солдаты выгоняли молодых людей на улицу без верхней одежды в лютый мороз, затем вывозили за город и продолжали издевательство.

В память обо всех погибших был создан Международный день студента.

Реклама

Поздравления с Международным днем студента

Поздравляю с Международным днем студента! Желаю, чтобы обучение приносило не только новые знания, но и удовольствие, знакомства перерастали в крепкую дружбу, а каждая сессия завершалась успешно. Пусть хватает сил на обучение, времени на отдых и смелости на исполнение мечтаний. Удачи, ярких впечатлений и незабываемых студенческих лет!

С Международным днем студента: картинки / © ТСН.ua

С Днем студента поздравления!

Пусть исполнятся все желания,

Пусть оценки будут хорошие,

Реклама

А экзамены — не страшны!

Пусть стипендия растет,

На кофе и мечты хватает,

Удачи на все сто процентов,

Будет радость в жизни каждый день и каждый год!

С Международным днем студента: картинки / © ТСН.ua

С Международным днем студента! Желаю успехов в обучении, уверенности в собственных силах, финансового благополучия и вдохновения для новых свершений. Пусть трудности становятся опытом, мечты превращаются в цели, а цели в реальные достижения. Больше поводов для улыбок, приятных встреч и счастливых моментов!

С Международным днем студента: картинки / © ТСН.ua

Студенческие годы — время надежд,

Время открытий и смелых мечтаний.

Да будет путь жизненный твой

Полный свершений особых!

Пусть знания приносят пользу,

Судьба дарит добрые мгновения,

А удача и настойчивость

Помогают победить!

С Международным днем студента: картинки / © ТСН.ua

Поздравляю с Днем студента! Желаю, чтобы рядом всегда были люди, с которыми можно вместе готовиться к экзаменам, поддерживать друг друга в сложные моменты и смеяться до слез на переменах. Пусть в расписании будет больше любимых предметов, в зачетке высоких оценок, а в жизни поводов для радости. Ценим эти годы, ведь они полны особых моментов!

С Международным днем студента: картинки / © ТСН.ua

С Днем студента! Удачи,

Пусть душа от мечт летит,

Пусть обучение вдохновляет,

А жизнь открывает возможности!

Пусть ждут друзья верные,

Дни веселые и счастливые,

Пусть исполнятся надежды,

И сбываются желания!

С Международным днем студента: картинки / © ТСН.ua

С Международным днем студента! Пусть этот период жизни открывает перед тобой новые возможности, помогает найти подлинное призвание и поверить в собственные силы. Желаю интересных открытий, мудрых наставников, верных друзей и смелости выбирать свой путь. Пусть каждый полученный навык приближает к профессии мечты, а каждая победа вдохновляет двигаться дальше!

С Международным днем студента: картинки / © ТСН.ua

Пусть сессия проходит быстро,

А ответы идут как следует,

Пусть преподаватель улыбнется приветливо

И поставит высший балл за отчет!

Пусть кофе бодрости добавляет,

А сон никогда не убегает,

Пусть каждый студент хорошо знает:

Его успех уже ждет!

С Международным днем студента: картинки / © ТСН.ua

С Днем студента! Желаю сдавать экзамены с первой попытки, находить ответы даже на самые хитрые вопросы преподавателей и всегда иметь в запасе лишнюю пару часов в сон. Пусть конспекты пишутся легко, стипендия не заканчивается до конца месяца, а студенческие похождения становятся лучшими историями для будущих встреч выпускников!

С Международным днем студента: картинки / © ТСН.ua

С Днем студента! Счастья и силы,

Чтобы обучение было в радость,

Чтобы надежды окрыляли,

А старания результат давали!

Пусть жизнь дарит победы,

Открывает светлые дороги,

Пусть любовь, достаток и тепло

Наполняют сердце и жилье!

Новости партнеров