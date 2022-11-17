Международный день студента 2022 года: картинки на украинском языке, поздравления в прозе и стихах

Студенческие годы — это не только обучение, книги и сессии, но и празднования, вечеринки и новые знакомства. ТСН.ua подготовил для вас приветствие с Международным днем студента, который ежегодно празднуют 17 ноября.

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Международный день студента: история

Хотя это очень популярный, веселый и шумный праздник для всех студентов сегодня, но начался он с трагедии. 28 октября 1939 г. подразделениями СС и полиции в Праге (Чехия) была разогнана демонстрация, приуроченная к 21-й годовщине образования Чехословацкой республики. В результате столкновений студент медицинского факультета Ян Оплетал получил ранение, от которого 11 ноября молодой человек скончался.

15 ноября молодежь собралась для того, чтобы провести его на похороны, но процессия быстро переросла в акцию протеста против оккупации. В ней приняли участие тысячи человек.

На следующий день Адольф Гитлер в Берлине созвал совещание, где приняли решение закрыть все высшие учебные заведения в Чехии на три года. Однако этот срок не выдержал из-за начала боевых действий по всей территории Европы. Открылись университеты только после победы над гитлеровской Германией.

17 ноября 1939 года по стране прокатились массовые аресты студентов. В чешских тюрьмах казнили 9 активистов и представителей студенческих и молодежных организаций. А еще 1200 молодых людей отправили в концлагерь Заксенгаузен.

Во время этих погромов большинство студентов получили всевозможные увечья. Немецкие солдаты выгоняли молодых людей на улицу без верхней одежды в лютый мороз, затем вывозили за город и продолжали издевательство.

В память обо всех погибших был создан Международный день студента.

Поздравления с Международным днем студента

Поздравляю с Международным днем студента! Желаю добиться своей цели, легких сессий, чтобы легко давались все науки, а в зачетке были только "отлично" и "зачтены".

С Международным днем студента: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Быть студентом — это круто.

И хочу я пожелать,

Чтобы сложные науки

На «отлично» все сдавать.



Чтобы жизнь всегда кипела,

А душа от счастья пела,

Сессия не омрачала,

Только радость доставляла.



Творческого вдохновенья

Пожелать еще хочу,

Чтобы трудные решенья

Всегда были по плечу!

С Международным днем студента: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Поздравляю с Днем студента! Желаю везения, голенища на сессиях и понимающих преподов, громких тусовок и верных друзей.

С Международным днем студента: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Поздравляю с днём студента!

И спешу я пожелать,

Чтобы только на отлично

Все экзамены сдавать,

Самых интересных лекций,

Замечательных друзей,

Ярких, радостных эмоций,

Жить чтоб было веселей!

С Международным днем студента: картинки / Фото: ТСН.ua

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Студенчество – поистине лучший период жизни. Желаю вам почувствовать на себе все его прелести. Пусть обучение дается легко, экзамены сдаются быстро, а свободного времени будет все больше. Желаю вам направлять весь энтузиазм в нужное русло. Пока жизнь дает вам все возможности, берите от него все. Пусть пролетающие так быстро годы оставят в вашей памяти след радостных и положительных впечатлений!

С Международным днем студента: картинки / Фото: ТСН.ua

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Что студенту пожелать?

Сессии легко сдавать,

Никогда не унывать

И зачеты получать.



Быть уверенным в себе,

У доски — как на стрельбе.

Чтобы на сердце позитив,

А в идеях — креатив.

С Международным днем студента: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Будучи студентами, вы начали строить фундамент своей жизни. Сколько знаний было получено в это, казалось бы, беззаботное время. Используйте эти знания в полной мере, будьте настойчивы, и достигайте новых вершин! Желаю вам интересных событий и вдохновения. С Днем студента!

С Международным днем студента: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Легких сессий и семестров,

Интересных лекций вам.

Быть в учебе как маэстро,

Знать, что всё вам по зубам!



И учиться на «отлично»,

Помнить лучшие моменты,

Вдаль смотреть оптимистично.

Счастья в жизни! С Днем студента!

С Международным днем студента: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Поздравляю с Днем студента! Желаю ярких будней, веселых друзей, продуктивной учебы, успешных экзаменов, сданной сессии, лояльных преподавателей. Пусть студенческие годы станут самыми незабываемыми и крутыми, принесут знания, диплом, надежную дружбу и положительные впечатления!

С Международным днем студента: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Праздник молодежи, День студента,

Он прекрасен, как ты ни крути.

Завораживают многие моменты,

Да и все веселье на пути.

Резвые, активные ребята

Аж искрятся настроением все.

В таком возрасте все взрослые когда-то

Отмечали этот яркий день.

К сожалению, закончиться он должен,

Рады мы, что это будет позже —

Унеслась душа в веселья рощу!

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