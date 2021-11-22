Международный день сына: лучшие поздравления в стихах, прозе, картинках, история праздника

День сына ежегодно отмечается 22 ноября.

Ежегодно 22 ноября в мире отмечается хороший семейный праздник – День сыновей или День сына.

История праздника

Наряду с такими праздниками как День матери или День отца все большую популярность набирает День сына. История происхождения этого праздника точно неизвестна, но день был актуализирован за счет средств массовой информации

Особых традиций в этот день нет, для каждой семьи они свои. На Международный день сына принято собираться семьей и наслаждаться общением друг с другом.

Поздравления с Днем сына в стихах

Сегодня праздник сыновей.

И это праздник каждой мамы,

Ведь нету ничего важней —

Чтоб вырос сын, хороший самый.

Сыночек, с праздником тебя!

Спасибо, что такой хороший,

Любимый, вырос у меня,

Хоть и бывало в жизни сложно.

Желаю в жизни бед не знать,

Счастливым самым быть на свете.

Еще хочу я пожелать,

Такими же чтоб были твои дети!

***

Сегодня праздник необычный:

Поздравим их мы поскорей —

Тех, у кого в семье мальчишки —

С прекрасным днем, с Днем сыновей.



Пусть сыновья растут на радость,

Чтоб был в семье покой, уют.

Пусть обеспечат вашу старость

И только радость в дом несут.

***

Мой сынок, моя отрада,

Счастье жизни ты моей,

Я тебя поздравить рада

С праздником, Днем сыновей!



Пожелать хочу здоровья,

Чтоб хватило на сто лет,

И чтоб ты моей любовью

Был храним от зла и бед!

***

Что пожелать в День сына сыну?

Всегда и всюду быть мужчиной,

Того, кто слаб, не обижать,

Того, кто старше, уважать,

Ценить друзей, любить семью,

Не верить глупому вранью,

Построить дом и сад при нем,

Или решить вопрос с жильем,

Обзавестись женою милой,

Чтоб сына и тебе родила!

***

Дорогой мой, сын любимый,

Поздравляю я тебя,

Будь всегда здоров и весел,

Не сдавайся никогда,

В жизни разное бывает,

Ты запомни, мой сынок,

Мы всегда тебе поможем,

Знай, что ты не одинок!

Картинки и открытки ко Дню сына

С Днем сына

Поздравление с Днем сына

С Международным Днем сына

Поздравление с Международным Днем сына

Поздравление с Днем сына в прозе

Дорогой сынок, ты моя защита, опора и наивысшее счастье! Я люблю тебя и всей душой желаю тебе быть здоровым, успешным и счастливым! Пускай удача улыбается тебе, чтобы все твои мечты сбывались! Оставайся таким целеустремленным, трудолюбивым и смелым! Помни, я тобой горжусь, мой любимый сын!

***

Сыночек, поздравляю тебя с Днем сыновей — праздником, который является поводом для моего счастья. Ведь у меня есть ты, мой сын. Славной жизненной дороги тебе, ровной и благополучной. И пусть каждое твое желание обязательно исполняется!

***

Поздравляем всех сыновей и всех родителей, которым судьба подарила мальчиков, с праздником. Нет в мире ничего лучше и чище любви родителей к детям и любви детей к родителям. Пусть же наши сыновья всегда радуют нас и приносят нам только положительные эмоции.

***

Сын! В этом слове заключена и материнская любовь, и отеческая гордость. Знай, что сердца твоих родителей бьются для тебя, поэтому иди по жизни с высоко поднятой головой, и пусть тебе покорятся все вершины. С днем сыновей, наш родной сынок.

***

Милые мальчишки любых возрастов, поздравляем вас с Днем сыновей! Желаем вам искренней любви, живите в гармонии с близкими людьми, отбросьте прочь внутренние зажимы, не стесняйтесь проявлять эмоции, будьте благодарными родителям. Пусть каждый день ваш будет лучше предыдущего.

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