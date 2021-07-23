Международный день заботы о себе: история праздника и полезные советы

Международный день заботы о себе: история праздника и полезные советы

День заботы о себе ввели 2011 года.

24 июля ежегодно отмечается Международный день заботы о себе. Этот праздник призван напомнить о важности физического, ментального и эмоционального здоровья человека. Он был создан в 2011 году по инициативе Международного фонда заботы о себе, Великобритания.

Инициаторы отмечают, что принцип самопомощи строится на том, что человек может и должен помочь себе быть здоровым: расширять свои знания о здоровье и придерживаться здорового образа жизни. В частности, соблюдать правильный распорядок дня, правильно питаться, иметь здоровую физическую активность, здоровый полноценный сон и отдых, отказаться от вредных привычек.

Каких советов лучше придерживаться — в материале ТСН.ua.

Здоровое питание

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От того, какую пищу мы едим, зависит наше здоровье. Сохранение определенных пропорций продуктов на тарелке — простой и важный способ оставаться здоровыми и иметь сбалансированное питание без риска получить дефицит определенных витаминов и микроэлементов. В 2014 году эксперты по питанию Гарвардской медицинской школы разработали руководство "Тарелка здорового питания". Оно основано на многочисленных исследованиях о влиянии питания на здоровье человека. А в 2017 году Минздрав Украины на его основе выдало "Методические рекомендации для здорового питания взрослого человека".

1/2 тарелки согласно рекомендациям должны занимать овощи или фрукты. Если условно разделить тарелку пополам, то на одной половине должны быть овощи и фрукты. Их соотношение — 2:1, то есть две части овощей, не содержащих крахмала и одна часть фруктов.

Другую половину тарелки делим на три части. На первой — источники полноценного белка: рыба, птица, яйца, мясо. На второй, молочные продукты: молоко, кисломолочные напитки, сыры. А на третьей части нашей половины тарелки — зерновые, бобовые, крахмалосодержащее овощи, орехи и семена. Рядом с тарелкой располагаются масла и вода. Масло должно быть холодного отжима, оно обязательно в рационе.

Не рекомендуется для здорового питания использовать переработанные мясные продукты, рафинированные зерновые, следует ограничить употребление соли до 5 г в день.

Полноценный сон

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Полноценный сон критически важен для здоровья. Недосыпание может привести к набору веса, проблемам с сердцем и даже депрессии.

Если спать меньше чем 7 часов в сутки, то это может привести к повышению риска развития хронических заболеваний, в частности: диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, высокого кровяного давления; увеличения веса и ожирения; нарушения иммунной системы; ухудшения психического здоровья, депрессии.

Также недостаточное количество сна может повлиять на способность принятия решений, увеличить риск возникновения аварий на дороге, привести к ошибкам.

Физическая активность

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Быть в движении полезно и для тела, и для мозга. Физические упражнения держат наши мышцы в тонусе, хорошо тренируют сердечно-сосудистую систему и вообще полезны для физического и эмоционального здоровья. Утренняя зарядка, бег, плавание, йога, пилатес, пешие и велосипедные прогулки — любая физическая активность поможет укрепить иммунитет, приведет в порядок самочувствие и улучшит настроение.

Регулярный чекап

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Не стоит пренебрегать плановыми визитами к врачу. В нашей стране культура хождения к врачу с профилактической целью еще формируется, но регулярные скрининги состояния здоровья помогут преждевременно выявить проблемы или наоборот удостовериться, что все хорошо и пока повода для переживания нет. Такие осмотры могут включать в себя сдачу общего анализа крови, определенные скрининговые программы, которые могут помочь выявить болезни на этапе развития даже при отсутствии симптомов и укреплять здоровье, предупреждая развитие заболеваний, особенно при наличии генетической предрасположенности.

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