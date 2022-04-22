Международный день Земли 2022 года: все об этом событии, традиции

Международный день Земли 2022 года: все об этом событии, традиции

22 апреля – Международный день Земли. Что мы знаем об этом событии и какие традиции есть — читайте в материале ТСН.ua.

Ежегодно 22 апреля — Международный день Земли. Его слоганом является фраза " Возродить нашу Землю ". Это событие считается подлинным символом начала современного экологического движения. Главной целью этого дня является привлечение внимания к проблемам окружающей среды, поэтому 22 апреля традиционно проводят немало разнообразных экологических мероприятий.

Международный день Земли: немного истории

Первая акция о сохранении экологических планет Земля прошла 22 апреля 1969 года. Создать столь важный для человечества день призвал один из сенаторов США – Гейлорд Нельсон. Он настаивал на необходимости серьезнее отнестись к экологическим проблемам, ведь в прошлом собственными глазами видел последствия разлива нефти в водоеме. Нельсон собрал небольшую группу инициативных студентов, чтобы организовать первую демонстрацию на тему экологии.

С того времени решили ежегодно третью неделю апреля посвящать экологическим проблемам планеты. Изначально событие было популярным только на территории США, но в 90-х годах распространилось по всему миру. 2009 ООН официально определило 22 апреля — Международным днем Земли. Интересно, что именно этот день стал причиной появления большого количества экологических законов в США. А в 2016 году именно 22 апреля в ООН было подписано Парижское климатическое соглашение по снижению количества выбросов углекислого газа.

Традиционные мероприятия в День Земли

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2022 в мире будут праздновать 52-й день Земли. Ежегодно выбираются именно те темы для обсуждения, которые сейчас больше всего волнуют человечество. Например, в прошлом году основной темой была борьба с пандемией коронавирусной болезни и климатические изменения, негативно влияющие на экологию.

Кроме того, в разных странах на Международный день Земли звучит традиционный Колокол Мира. Он призывает людей всего мира ощутить всепланетную общность и приложить усилия, чтобы защитить свой дом. Колокол Мира является символом дружбы, мирной жизни, спокойствия, солидарности народов и сохранения жизни на Земле. Для Украины эта задача 2022 года важна как никогда.