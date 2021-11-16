Международный поезд "Укрзализныци" сломался по дороге в Польшу: в Киев вернулся только один вагон

Неисправность распознала система польского локомотива newag, зафиксировавшая потерю давления, что угрожало безопасности поезда.
После поломки тормозных систем двух вагонов в Польше в составе поезда "Варшава-Киев" остался один вагон, который 12 ноября прибыл в столицу.
Об этом сообщает Ukraine Rail Monitoring.
Ссылаясь на собственные источники, издание отмечает, что у поезда "Укрзализныци" 8 ноября в Польше обнаружили негерметичную тормозную систему, из-за чего его оставили в стране.
Неисправность распознала система польского локомотива newag, зафиксировавшая потерю давления, что угрожало безопасности поезда.
Утечка оценивается как результат небрежной проверки систем безопасного курсирования, что было допущено именно с украинской стороны.
Тормоза не сработали после смены колясок уже в Ягодине, поэтому в Дорогуск поезд прибыл с опозданием на 25 минут. Однако в бортовой журнал никаких записей об этом не было внесено.
Отмечается, что ранее в "Укрзализныце" вагоны поезда "Киев-Варшава" называли одним из лучших "спальных" маршрутов в Европе.
Напомним:
- Известная украинская компания по производству строительных материалов "Ковальская" остановила на несколько дней 80% производственных мощностей из- за невозможности доставить сырье по железной дороге. Часы и дни простоя производственных предприятий стоят государству от 1 до 3% утраченного роста ВВП.
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