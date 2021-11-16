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Международный поезд "Укрзализныци" сломался по дороге в Польшу: в Киев вернулся только один вагон

Международный поезд "Укрзализныци" сломался по дороге в Польшу: в Киев вернулся только один вагон

Фото: facebook.com/j.gryshyna

Неисправность распознала система польского локомотива newag, зафиксировавшая потерю давления, что угрожало безопасности поезда.

После поломки тормозных систем двух вагонов в Польше в составе поезда "Варшава-Киев" остался один вагон, который 12 ноября прибыл в столицу.

Об этом сообщает Ukraine Rail Monitoring.

Ссылаясь на собственные источники, издание отмечает, что у поезда "Укрзализныци" 8 ноября в Польше обнаружили негерметичную тормозную систему, из-за чего его оставили в стране.

Неисправность распознала система польского локомотива newag, зафиксировавшая потерю давления, что угрожало безопасности поезда.

Утечка оценивается как результат небрежной проверки систем безопасного курсирования, что было допущено именно с украинской стороны.

Тормоза не сработали после смены колясок уже в Ягодине, поэтому в Дорогуск поезд прибыл с опозданием на 25 минут. Однако в бортовой журнал никаких записей об этом не было внесено.

Отмечается, что ранее в "Укрзализныце" вагоны поезда "Киев-Варшава" называли одним из лучших "спальных" маршрутов в Европе.

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