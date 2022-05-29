Международный телемарафон Save Ukraine начался с гимна Украины в исполнении хора имени Г. Веревки

Международный телемарафон Save Ukraine начался с гимна Украины в исполнении хора имени Г. Веревки

В день Киева, 29 мая, в 21:00 из столицы Украины и города-побратима Берлина начался международный благотворительный телемарафон Save Ukraine — #StopWar. Открыли двухчасовой эфир артисты Национального заслуженного академического народного хора имени Григория Веревки, исполнивших гимн Украины из знаковой локации — футбольного стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Студию из Киева ведет наша коллега из ТСН Маричка Падалко, а вживую со сцены возле Бранденбургских ворот к многомиллионной телевизионной аудитории будут обращаться Тимур Мирошниченко и Маша Ефросинина.

Цель мероприятия — еще раз привлечь внимание всего цивилизованного мира к происходящим в Украине драматическим событиям. Именно поэтому важно выбрать площадкой для большого концерта именно немецкую столицу.

На этот раз команда проекта собирает средства по глобальной инициативе UNITED24 – это будет первый целевой сбор. На все полученные донаты у Минздраве приобретут рентгеновские хирургические системы C-arm для медицинских учреждений в 12 областях Украины. Благодаря такому оборудованию медики смогут выявлять осколочные ранения и оперативнее оказывать необходимую помощь тяжелораненым в результате войны. Стоимость одного аппарата – более $100 000.

Кроме того, одновременно с телетрансляцией на площадях многих крупных городов и столиц мира организован совместный просмотр телемарафона Save Ukraine — #StopWar.

Среди участников мероприятия – Океан Эльзы, Тина Кароль, Kadebostany, The Hardkiss, MONATIK, Beissoul & Einius, Антитела, ONUKA, alyona alyona, Макс Барских и другие. Также специальными гостями мероприятия станут победители "Евровидения 2022" — группа Kalush Orchestra. Вместе с артистами к зрителям будут обращаться политики, общественные активисты, спортсмены, актеры.

Присоединяйтесь к просмотру на YouTube-каналах 1+1 или Atlas Festival, телеканалах 1+1, 2+2, ТЕТ, ICTV, СТБ, Новый, М1, Украина, Украина 24, UA:Перший, UA:Культура, региональные каналы Суспільного мовника, Интер и Рада, платформах онлайн-телевидения Киевстар ТВ и 1+1 Video.

Телемарафон Save Ukraine — #StopWar реализуется командами 1+1 media, фестиваля Atlas, Суспільне и Киевстар, при поддержке футбольного клуба "Динамо Киев", Министерства культуры и информационной политики и Министерства иностранных дел. Организовывать мероприятие также помогают: Havas, Semantic corpus, Pilecki-Institut, Vitsche.