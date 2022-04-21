Международный валютный фонд поможет Украине покрыть финансовый дефицит в $15 млрд.

МВФ уже обсуждает дальнейшую программу для Украины.

Украина обратилась к МВФ за поддержкой в покрытии финансового дефицита для сохранения функционирования экономики в размере $5 млрд. в месяц на ближайшие три месяца. МВФ поможет в сборе этих средств.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на слова директора-распорядительницы Фонда Кристалина Георгиева.

"Первоочередной задачей является обеспечение поддержки для восполнения этого финансового дефицита в Украине в течение следующих трех месяцев. Позвольте мне подчеркнуть, что эти $5 млрд предназначены для поддержки функционирования экономики, а не для удовлетворения нужд Украины в восстановлении, которые будут огромными", — сказала Георгиева.

Она отметила, что Фонд очень тесно взаимодействовал с Министерством финансов Украины относительно этих предоставленных им оценок и существует определенная неопределенность этой суммы, но она, по мнению МВФ, не выходит за пределы вероятных потребностей страны.

Георгиева отметила, что такое большое финансирование для Украины важно по понятным причинам: большая часть экономики не работает, Фонд прогнозирует около 35% спад ВВП в этом году.

"И потому восполнить этот финансовый пробел лучше, полагаясь на грантовое финансирование, и это то, что мы хотим видеть, чтобы мобилизовать средства для Украины в поисках финансовой поддержки", — уточнила Георгиева.

По ее словам, МВФ уже обсуждает дальнейшую программу для Украины.

Напомним, что ожидается, что украинская экономика в 2022 году упадет на 35%, хотя точные измерения ее убытков получить невозможно. И даже если война в Украине скоро закончится, гибель людей, уничтожение физического капитала и бегство граждан будут серьезно препятствовать экономической деятельности на многие годы вперед. Об этом говорится в обновленном Мировом экономическом обзоре Международного валютного фонда.