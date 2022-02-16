"Межигорье" намерены превратить в памятник садово-паркового искусства — поручение Кабмина

Соответствующие службы и ведомства будут изучать такую возможность, учитывая открытые уголовные производства.

На территории бывшей правительственной резиденции "Межигорье", которую незаконно присвоил беглый президент Виктор Янукович и его сын Александр, планируют создать памятник садово-паркового искусства.

Об этом сообщили в среду, 16 февраля, в пресс-службе правительства.

Во время заседания Кабинета министров соответствующим службам и ведомствам было дано поручение провести совещание, на котором обсудить возможность создания парка-памятника садово-паркового искусства на территории правительственной резиденции "Межигорье".

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В частности, специалисты должны подготовить информацию о правовом статусе зданий, сооружений и земельных участков на территории "Межигорья" и изучить возможность создания парка-памятника, учитывая открытые по этому объекту уголовные производства.

В Кабмине напомнили, что резиденция "Межигорье" раньше использовалась для официальных встреч и относилась к сфере ведения Государственного управления делами.

В настоящее время "Межигорье" передано в управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Напомним, в декабре 2021 года детективы НАБУ завершили расследование по подозрению бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына в завладении резиденцией "Межгорье" путем злоупотребления служебным положением.

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