МФЖ призвала Украину найти убийц журналиста Вадима Комарова

В Международной федерации журналистов опасаются, чтобы виновные в преступлении не избежали ответственности.

Международная федерация журналистов (МФЖ) призвала украинские власти продолжать поиск убийц журналиста Вадима Комарова, который погиб в Черкассах в 2019 году.

Об этом говорится на сайте федерации.

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Основанием для такого заявления стал публичный отчет руководителя Черкасской областной прокуратуры Александра Воронина и заместителя начальника Нацполиции Черкасской области, начальника следственного управления ГУНП Евгения Рогачева накануне второй годовщины со дня смерти журналиста.

Они рассказали, что за эти 2 года было проведено более 1700 допросов и более 200 расследований. Проанализированы данные сотен камер и более 1000 телефонных звонков. Расследование продолжается.

"Мы приветствуем тот факт, что правоохранители провели большой объем работ по расследованию и продолжают работать над этим делом. В то же время, мы обеспокоены тем, что личность виновников не установили. Власть должна обеспечить продолжение активного расследования этого дела, чтобы не допустить безнаказанности", — заявил генеральный секретарь Международной федерации журналистов Энтони Беланжер.

В свою очередь президент Национального союза журналистов Сергей Томиленко отметил, что в Украине до сих пор фиксируют высокий уровень агрессии против журналистов.

"За последние годы НСЖУ сумел объединить усилия министра внутренних дел, генерального прокурора и руководителя Нацполиции, чтобы сделать журналистскую профессию в Украине более безопасной", — сказал он.

Напомним, что 4 мая 2019 года в Черкассах неизвестный проломил череп местному журналисту-расследователю Вадиму Комарову. В больницу его привезли с открытой черепно-мозговой травмой и сразу сделали операцию. Больше месяца состояние Комарова был тяжелым, он так и не пришел в себя. 20 июня 2019 года он умер.

После смерти журналиста полицейские переквалифицировали дело на умышленное убийство и опубликовали фоторобот и кадры с камер наблюдения, зафиксировавших вероятного нападающего.

Умер журналист Вадим Комаров, которого жестоко избили в Черкассах

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