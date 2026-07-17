Мгновение невнимательности чуть не стоило жизни ребенку: годовалая девочка отравилась грибами на собственном дворе

Ребенок нашли дикие грибы на собственном дворе / © Credits

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В городе Дрогобыч Львовской области годовалая девочка попала в реанимационное отделение после того, как во время прогулки съела дикорастущие грибы. Малыш в возрасте 1,3 года играл на территории собственного двора, нашел неизвестные грибы и внезапно решил попробовать их на вкус.

Об этом опасном инциденте сообщили в Дрогобычской городской больнице.

Как спасали маленькую пациентку

К счастью, взрослые по горячим следам заметили опасную затею ребенка и немедленно доставили его в медицинское учреждение. Команда врачей мгновенно промыла девочке желудок и предоставила всю необходимую медикаментозную помощь. Также у пациентки взяли соответствующие анализы, чтобы специалисты могли наблюдать ее показатели в динамике.

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Заведующий детским анестезиологическим отделением Юрий Стапьяк рассказал, что девочка поступила к ним в состоянии средней тяжести. В настоящее время ребенок продолжает находиться в реанимации под пристальным наблюдением медиков.

«Сегодня ребенок находится в реанимационном отделении, однако его здоровью, к счастью, угрозы нет. Чем быстрее будет проведена антидотная терапия — тем быстрее будет восстановлено здоровье», — подчеркнул врач.

Почему грибы смертельно опасны для малышей

Медики предупреждают, что отравление грибами в детском возрасте часто имеет смертельные последствия из-за быстрого развития тяжелых осложнений. Кроме того, у малышей просто нет необходимых ферментов для переваривания такого продукта, поэтому даже обычные съедобные грибы представляют собой чрезвычайно тяжелую нагрузку на желудок для детей до 7 лет.

Среди главных последствий отравления – критическое поражение печени и почек, а также обезвоживание организма. Из-за безудержной рвоты и диареи ребенок быстро теряет жидкость, что нарушает работу сердца, снижает давление и может вызвать судороги и галлюцинации. Именно поэтому врачи категорически запрещают заниматься самолечением и призывают сразу обращаться за профессиональной помощью.

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Напомним, женщина избила 7-летнего сына посреди улицы , а видео избиение попало в соцсети. После огласки инцидента правоохранители оперативно установили семью и открыли уголовное производство. Всех троих детей изъяли из дома и госпитализировали.

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