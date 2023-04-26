"Мгновенная карма": в Черновцах женщина наломала букет магнолии и сразу поплатилась за это

В Черновцах начался красочный сезон цветения магнолий. Однако некоторые жители, вместо того, чтобы любоваться красотой, решили наломать ветки растения домой.

Видео, как женщина рвет ветви магнолии в Черновцах, опубликовали в Сети.

На кадрах видно, как женщина упорно ломает ветви магнолии для букета. Завершив "работу", она не удержалась, споткнулась и шлепнулась на тротуар.

"Мгновенная карма догнала", – комментируют в Сети.

Начальник местного управления порядка и контроля за благоустройством Юрий Зинченко в комментарии АСС предупредил, что такие действия могут квалифицироваться как хулиганство. Соответствующее действие статьи 153 – повреждение зеленых насаждений.

Напомним, что в Киеве расцвели магнолии и сакуры. Список локаций и фото смотрите по ссылке.

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