"Мгновенная карма": в Черновцах женщина наломала букет магнолии и сразу поплатилась за это

После совершенного женщина споткнулась и шлепнулась на тротуар.
В Черновцах начался красочный сезон цветения магнолий. Однако некоторые жители, вместо того, чтобы любоваться красотой, решили наломать ветки растения домой.
Видео, как женщина рвет ветви магнолии в Черновцах, опубликовали в Сети.
На кадрах видно, как женщина упорно ломает ветви магнолии для букета. Завершив "работу", она не удержалась, споткнулась и шлепнулась на тротуар.
"Мгновенная карма догнала", – комментируют в Сети.
Начальник местного управления порядка и контроля за благоустройством Юрий Зинченко в комментарии АСС предупредил, что такие действия могут квалифицироваться как хулиганство. Соответствующее действие статьи 153 – повреждение зеленых насаждений.
Напомним, что в Киеве расцвели магнолии и сакуры. Список локаций и фото смотрите по ссылке.
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