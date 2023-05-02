МИД Чехии: переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться в этом году

Ранее Павел заявлял, что будет настаивать на этом в соответствии с позицией чешской дипломатии.

Вступление Украины в ЕС может начаться в ближайшее время, если удастся убедить все страны-члены Евросоюза.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский после того, как президент Петр Павел пообещал настаивать на открытии переговоров по вступлению до конца этого года, передает euractiv.

"Я могу себе представить, но должен быть консенсус во всем ЕС-27", — сказал Липовский.

Однако многие страны ЕС настроены скептически и Чехия пытается развеять их страхи. По словам Липавского, Украина должна будет выполнить все условия и "не сможет пользоваться никакими послаблениями" по этому поводу.

Украина получила статус кандидата на членство в ЕС в 2022 году. В прошлом году она получила семь рекомендаций от Брюсселя, которые следует придерживаться, чтобы приблизиться к членству в блоке.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен в январе 2023 года заявила, что Украина достигла значительного прогресса в выполнении рекомендаций, касающихся внутренней политики и судебной системы, таких как борьба с коррупцией и процедура утверждения судей Конституционного суда Украины.

Накануне чешский президент Петр Павел посетил Днепропетровщину и пообщался с украинскими военными. По его словам, украинские бойцы ведут титаническую работу, чтобы обеспечить спокойную жизнь гражданам государства.

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